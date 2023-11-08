AB'den Ukrayna ve Moldova ile müzakereler için yeşil ışık

Avrupa Birliği Komisyonu, Ukrayna ve Moldova ile Avrupa Birliği üyelik müzakerelerine başlanması tavsiyesinde bulundu. Komisyon, Gürcistan'a da adaylık statüsü verilmesini tavsiye etti.

Avrupa Birliği Komisyonu, Ukrayna ve Moldova ile Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerinin başlaması tavsiyesinde bulundu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Brüksel'de yaptığı açıklamada "Bugün tarihi bir gün çünkü Komisyon, Konsey’e Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerini açmayı tavsiye ediyor" dedi. Von der Leyen, AB Komisyonu'nun Gürcistan'a da aday ülke statüsü verilmesi tavsiyesinde bulunduklarını söyledi.

Ukrayna ile müzakerelerin hükümetin yolsuzlukla mücadele reformlarını yapması, Avrupa Birliği standartlarına uygun lobicilik yasalarını yürürlüğe koyması ve azınlıklara sunulan güvencelerin güçlendirilmesi gibi şartları yerine getirdikten sonra başlaması tavsiye edildi.

Ukrayna ile Moldova 2022 yılında AB’ye katılım başvurusunda bulunmuş, iki ülkeye geçen yıl haziran ayında "aday ülke" statüsü verilmiş ve aday ülkelerin sayısı 8'e yükselmişti. Bu ülkeler, Arnavutluk, Bosna Hersek, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Türkiye ve Ukrayna.

Avrupa Birliği liderleri 14 ve 15 Aralık tarihlerinde Brüksel'de düzenlenecek zirvede Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerinin başlaması konusunda nihai kararı verecek. Müzakerelerin tamamlanmasının ise yılları bulması bekleniyor. Müzakerelerin sonunda Avrupa Birliği’ne üyelik güvencesi ise sunulmuyor. Türkiye ile AB'ye katılım müzakereleri 3 Ekim 2005 tarihinde başlamıştı.

AFP, Reuters / EC, BÖ

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