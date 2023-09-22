AB'den Tunus'a 127 milyon euroluk sığınmacı yardımı

AB ile Tunus arasında Temmuz'da imzalanan mutabakat uyarınca ilk 127 milyon euroluk yardımın ödeneceği bildirildi. Mutabakat, sığınmacı geçişlerinin engellenmesinin yanı sıra Tunus'a doğrudan mali yardımları da içeriyor.

Avrupa Birliği (AB), Tunus ile Temmuz ayında imzalanan mutabakat metni sonrasında 127 milyon euroluk ilk mali yardım için düğmeye bastı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada ilk yardım diliminin önümüzdeki günlerde ödeneceği, 67 milyon euroluk bölümün insan kaçakçılarıyla mücadele ve 60 milyon euroluk bölümün Tunus ekonomisine destek için öngörüldüğü kaydedildi. AB-Tunus mutabakatı, Tunus üzerinden AB'ye sığınmacı geçişlerinin engellenmesi ve iflas tehlikesi altındaki Tunus ekonomisinin desteklenmesini hedefliyor.

AB Komisyonu sözcüsü Ana Pisonero, göç mutabakatının AB ile Tunus arasında yakın iş birliğini ve yasadışı insan kaçakçılığı şebekelerine karşı sert mücadeleyi amaçladığını belirterek mutabakat çerçevesinde Tunus'un sığınmacıların Avrupa'ya deniz yoluyla geçiş girişimlerini engelleyeceğini ve ülkelerine geri gönderme işini üstleneceğini kaydetti. Sözcü, bu süreç içinde uluslararası hukuka riayet edileceğine de vurgu yaptı.

Sınır koruma ve bütçe yardımı

16 Temmuz'da imzalanan ve niyet beyanı niteliğindeki mutabakat, sınır koruma alanında 105 milyon euroluk mali kaynağın yanı sıra büyük bir borç yükü altındaki ülkeye 150 milyon euro bütçe yardımı öngörüyor. Mutabakatta uzun vadede ise koşulların karşılanması durumunda kredi ağırlıklı olmak üzere 900 milyon euroluk kaynak telaffuz edilmişti.

Ancak Tunus ile imzalanan mutabakat yoğun eleştirilere de hedef oluyor. İnsan hakları örgütleri AB'yi Tunus'taki otoriter yönetimle "kirli işler" çevirmekle suçlarken bir kesim de Akdeniz üzerinden geçişlerdeki artışa işaret ederek mutabakatın yetersiz olduğunu savunuyor.

Akdeniz'den geçişler Haziran'da da arttı

Nitekim istatistikler de Akdeniz üzerinden AB ülkelerine geçenlerin sayısının 2022'ye göre arttığını gösteriyor. Avrupa İstatistik Dairesi Eurostat'ın açıkladığı son verilere göre Haziran ayında AB ülkelerine yapılan iltica başvurularının sayısı 2022 Haziran ayına göre yüzde 25 arttı. Bu yıl Haziran ayında AB ülkelerine toplam 83 bin 385 iltica başvurusu yapıldı.

Haziran 2023'te iltica başvurularında 13 bin 150 kişiyle Suriyeliler başı çekerken Suriyelileri 7 bin 775 kişiyle Afganistan, 6 bin 925 kişiyle Venezuela ve 6 bin 165 kişiyle Kolombiya vatandaşları izledi. AB ülkelerine iltica başvurularının yüzde 75'i Almanya, İspanya, Fransa ve İtalya'ya yapıldı. Nüfus yoğunluğuna göre yapılan sıralamada ise AB üyelerinden Kıbrıs ve Avusturya iltica başvurularında başı çekti.

AFP,dpa/BK,EC

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