 AB’den Trump’ın ‘rakip’ ifadesine sert tepki | AVRUPA | DW | 16.07.2018

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AVRUPA

AB’den Trump’ın ‘rakip’ ifadesine sert tepki

ABD Başkanı Trump’ın Avrupa Birliği'ni “rakip” olarak nitelendirmesine AB yetkililerinden sert tepki geldi. Almanya Dışişleri Bakanı, ABD ile ortaklığın yeniden gözden geçirilmesi çağrısı yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini.

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump’ın AB'yi "rakip” olarak nitelendirmesine sert tepki gösterdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Trump’ın kimi "arkadaş” olarak gördüğünü kendisine sormak gerektiğini belirterek, Avrupalıların ABD'yi “kesinlikle yakın bir arkadaş ve ortak” olarak gördüğünü ifade etti. Mogherini, "Bunu çokça söyledim, hükümet değişikliği ülkeler ile halklar arasındaki dostluğu değiştiremez” dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Trump’ın görüşlerini kelimesi kelimesine gerçek kabul etmemek gerektiğini belirtti. Le Drian, "Bütün dünya onun düşmanıymış gibi duruyor” dedi.

Trump’ın sözlerine Almanya'dan da tepki geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Artık Beyaz Saray’a kayıtsız şartsız güvenemeyiz” dedi. Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Maas, "ABD ile olan ortaklığı yeniden tartmalıyız. Bunu da ancak kendinden emin ve bağımsız bir Avrupa ile yapabiliriz” mesajını verdi.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert de Trump’ın sözlerine “Bu, bizim Avrupa Birliği ile ABD arasındaki ilişkilere bakış açımız değil. Aslında tam tersi: İyi Transatlantik ilişkileri için çok fazla güçlü sebep bulunuyor” diyerek tepki gösterdi.

Alman Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth da Trump’ın AB'yi bölmek için uğraştığını, bunun için tahrik ettiğini ifade ederek, AB'nin ciddiye alınması için bir bütünlük içerisinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Trump’ın sözlerine tepki veren bir başka isim de AB Konseyi Başkanı Donald Tusk oldu. Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapan Tusk, "Amerika ile AB en yakın arkadaşlar. Bizim rakip olduğumuzu söyleyenler yalan haber yayıyordur” dedi.

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Helsinki'deki görüşmesinden iki gün önce CBS televizyon kanalına verdiği röportajda AB'yi İngilizce'de “rakip” ve “düşman” anlamlarına gelen "foe” kelimesiyle nitelendirmişti. Ticaret konusunda AB'nin ABD'den "gerçekten istifade ettiğini” söyleyen Trump, Rusya ve Çin için de aynı tabiri kullanmıştı. 

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AB, İran'daki Avrupa firmalarını koruyan kararı kabul etti

Diğer yandan AB Dışişleri Bakanları, ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'da faaliyet yürüten AB firmalarını korumak için bir karar aldı. AB Dışişleri Bakanlarının Brüksel'de aldığı karar AB firmalarının ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından açıkladığı yaptırımlara riayet etmesini yasaklıyor. Böylelikle AB firmalarının ABD'nin yaptırımlarından korunması, bu firmaların ticari kayıpları için tazminat alabilmeleri ve yabancı mahkemelerde AB firmalarına karşı alınan kararların geçersiz kılınması hedefleniyor.

Karar sonrası açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, bu kararın İran'ın nükleer anlaşmadan doğan ekonomik faydalardan yararlanmaya devam etmesini sağladığını belirtti. Mogherini, ABD’nin dünya ekonomisi ile finans sistemindeki ağırlığı nedeniyle aldıkları kararın "zor bir uygulama” olacağını söyledi. İran nükleer anlaşmanın AB’nin yararına olduğunu belirten Mogherini, anlaşmanın çökmesinin "herkes için korkunç” olacağını aktardı.

AFP,DW/DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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