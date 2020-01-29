 AB′den Trump′ın Ortadoğu barış planına ret | DÜNYA | DW | 04.02.2020

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DÜNYA

AB'den Trump'ın Ortadoğu barış planına ret

Avrupa Birliği, ABD'nin çözüm planının Filistin meselesi konusundaki "uluslararası parametrelere" uymadığını belirtti. Brüksel'den yapılan açıklamada 1967 sınırları çerçevesinde çözüme destek vurgulandı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

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Trump'ın Ortadoğu planına uluslararası toplumdan tepki geldi. Türkiye, "Plan ölü doğmuştur" derken Almanya'dan yapılan açıklamada da iki tarafın kabul ettiği bir çözüm olmasına dikkat çekildi. (28.01.2020)

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Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan Ortadoğu barış planını reddettiğini açıkladı. Açıklamada, planın üzerinde anlaşılan uluslararası parametrelerle uyuşmadığı belirtildi ve Filistin topraklarının İsrail tarafından ilhak edilmesine karşı çıkılacağı belirtildi.

Birlik adına açıklama Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından yapıldı. Borrell, yazılı açıklamasında, "Adil ve kalıcı barışın inşa edilmesi için henüz çözümlenmemiş nihai statü başlıkları tarafların doğrudan müzakeleri ile karara bağlanmalıdır" ifadesine yer verdi. Borell, 28 Ocak'ta sunulan planın uluslararası parametrelerden uzak olduğunu da belirtti. Açıklamada Avrupa Birliği'nin 1967 sınırları çerçevesinde iki devletli çözüme destek vermeyi sürdürdüğü vurgulandı.

Avrupa Birliği, Trump'ın 2017 yılında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını kınayarak, Washington'ın bölgedeki arabuluculuk rolüne gölge düşürdüğüne dikkat çekmişti.

Üye ülkelerin Filistin meselesine farklı yaklaşımları nedeniyle Avrupa Birliği, Ortadoğu konusunda temkinli bir politika izliyor. Bazı ülkeler Filistin'i devlet olarak tanırken, Birlik konunun müzakereler yoluyla çözülmesine destek veriyor.

Trump'ın planı neler içeriyor?

Trump tarafından "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırılan ve Filistin meselesine yönelik çözümler içeren plan, Doğu Kudüs'ün başkent olduğu bir Filistin devleti kurulmasını istiyor. Aynı plan, Batı Şeria'da ilhak edilen bölgelere kurulan Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e verilmesini öngörüyor. Trump'ın planı, Filistin meselesinde çözümün temeli olarak görülen 1967 sınırlarından büyük farklılık gösteriyor.

Trump'ın planı İsrail tarafından memnuniyetle karşılanırken, Filistin yönetimi ve Arap Birliği tarafından reddedilmişti.

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DW Haber - 29.01.2020

AFP,dpa/ÖA,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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DW Haber - 29.01.2020  

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