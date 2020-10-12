AB'den Türkiye'ye yaptırım uyarısı

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i, faaliyetlerini sürdürmesi için Doğu Akdeniz'e geri göndermesine Almanya ve Fransa'dan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Paris'te Alman ve Polonyalı mevkidaşlarıyla düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bizim için şurası açık ki Türkiye sürekli provokatif eylemlerde bulunuyor. Bunlar, kabul edilemez eylemler" dedi. Le Drian artık topun Ankara'da olduğunu, ancak Avrupa Birliği'nin (AB) de Türkiye diyaloğa yanaşmazsa "güç dengesini değiştirmeye hazır olduğunu" söyledi.

Ortak basın toplantısında konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Türkiye'nin Oruç Reis'i yeniden Doğu Akdeniz'e gönderme kararının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

AB'nin yaptırım uygulama ihtimaline yönelik bir soruyu da cevaplandıran Maas, Brüksel'in, Türkiye'ye göstereceği tepkiyi belirlemek için bir hafta daha bekleyeceğini söyledi.

Oruç Reis gemisi

"Yapılması beklenen görüşmeler iki kez gerçekleşmedi ve şu an ne zaman olacağını da bilmiyoruz" diyen Maas, "Önümüzdeki bir hafta içinde bir ilerleme olup olmadığını görmek için beklemeliyiz. Akabinde de AB'nin nasıl bir tutum benimsemesi gerektiğini göreceğiz" ifadesini kullandı.

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki Oruç Reis gemisini, 24-25 Eylül'de yapılması planlanan ancak daha sonra 1-2 Ekim'e ertelenen AB liderler zirvesinden 10 gün önce "rutin bakım çalışmaları" gerekçesiyle Antalya Limanı'na geri çekmişti. 1-2 Ekim'deki zirvede Almanya'nın da çabalarıyla Türkiye ile ilişkilerin gözden geçirilmesi ve yaptırımlar konusunda kararın Aralık ayındaki zirveye ertelenmesi sağlanmıştı. Berlin, Doğu Akdeniz sorununun çözümü için Ankara ve Atina arasında arabuluculuk yapıyordu.

Yunanistan gündeme getirebilir

AB devlet ve hükümet başkanları bugün de Brüksel'de iki günlük bir zirve için bir araya geliyor. Zirvenin resmi programındaki ana gündem maddeleri arasında Doğu Akdeniz krizi bulunmuyor. Ancak ana gündem maddelerinin dışında "gelişmelere bağlı olarak diğer dış politik konuların da gündeme gelebileceği" not edildi.

Türkiye'nin Oruç Reis'i Doğu Akdeniz'e geri gönderme kararının ardından Yunanistan Türkiye'ye yönelik yaptırım dışında seçenek kalmadığı mesajı vererek konuyu AB liderler zirvesi gündemine taşıyacağını açıklamıştı.

DW,rtr/CÖ,BK

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