 AB’den Türkiye’ye Suriye operasyonu uyarısı | DÜNYA | DW | 15.12.2018

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DÜNYA

AB’den Türkiye’ye Suriye operasyonu uyarısı

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon sinyali vermesinin ardından Brüksel’den Ankara’ya uyarı geldi. AB, Türkiye’nin IŞİD’e karşı yürütülen savaşı baltalayacak “tek taraflı bir eylemden sakınmasını” talep etti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini,

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeydoğusuna yapılacak olası askeri operasyonun "endişe kaynağı” olduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın bir telefon görüşmesi yaparak Suriye'deki gelişmeleri ele aldıkları bildirildi. Görüşmede Suriye'de daha etkin bir koordinasyon konusunda mutabakata varıldığı açıklandı. (14.12.2018)

Türkiye Fırat'ın doğusuna birkaç gün içinde askeri harekat düzenleyeceğini ilan etti. Harekat hangi alanı kapsayacak, ABD askerleriyle çatışma riski var mı, hükümetin amacı ne? Uzmanlar DW Türkçe'ye değerlendirdi. (13.12.2018)

ÖSO'yu da içeren Suriye Ulusal Ordusu, Türkiye’nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası bir operasyonuna 15 bin savaşçıyla destek vermeye hazır olduklarını açıkladı. Operasyon açıklamasına Pentagon ve YPG’den tepki gelmişti. (13.12.2018)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fırat'ın doğusuna operasyon başlayacak" açıklamasının ardından Pentagon'dan uyarı geldi. Olası bir operasyonun "kabul edilemez" olduğu ve bunun "IŞİD’in canlanmasına" yol açacağı belirtildi. (13.12.2018)

Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığı ile ilgili Suriye Demokratik Güçleri'nden açıklama geldi. SDG, güçlü bir şekilde karşılık vereceklerini açıkladı. Operasyonu engellemek için de diplomatik çabanın sürdüğü belirtildi. (14.12.2018)

Mogherini, Cumartesi günü yazılı olarak yaptığı açıklamada, Türkiye'yi AB'nin önemli bir ortağı ve Suriye krizi nedeniyle bölgede "kritik düzeyde önemli bir aktör” olarak tanımladı. Mogherini, AB ile Türkiye'nin ortak amacının Suriye ve bölgede şiddeti durdurmak, terörü yenmek ve istikrarı sağlamak olduğunu aktardı.

Mogherini açıklamasında Türk makamlarından IŞİD'e karşı ABD öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyonun çabalarını baltalayacak "tek taraflı bir eylemden sakınması” konusunda beklentilerinin olduğunu ifade etti. IŞİD'e karşı savaşın sonlarına yaklaşıldığının altını çizen Mogherini, bu örgütün yenilmesinin 2011'den beri devam eden Suriye krizine sürdürülebilir bir çözüm bulunması için vazgeçilemez bir hedef olduğunu belirtti.

Menbiç'teki yol haritasına vurgu

"Bu kapsamda Türkiye ile Menbiç arasındaki yol haritasının ivedilikle uygulanması çok önemli” diye Mogherini, Suriye'nin kuzeyinde her kesimce kabul edilebilir bir sonucun Türkiye'nin güvenlik endişelerini kapsarken, IŞİD'e karşı yürütülen operasyonların sekteye uğratılmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Fırat'ın doğusuna yönelik, "bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensupları”na karşı yapılacak askeri harekâtın birkaç gün içinde başlayacağını belirtmişti. Cuma günü bir açıklama daha yapan Erdoğan, YPG güçlerinin Fırat'ın batısındaki Menbiç'ten çıkarılmaması durumunda Menbiç'e de operasyon yapılacağını belirtmişti.

Türkiye ile ABD, YPG'nin ana unsurunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) nedeniyle uzun süredir sorun yaşıyor. Türkiye, PKK'nın uzantısı olarak gördüğü YPG'yi terör örgütü olarak değerlendirirken, ABD SDG'yi IŞİD'e karşı savaşta önemli bir ortak olarak görüyor. PKK; Türkiye, ABD ve AB tarafından terör örgütü listesinde yer alıyor. 

DW/DÇÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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