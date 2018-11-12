AB'den Türkiye'ye sığınmacı yardımı eleştirisi

Avrupa Sayıştayı, Suriyeli sığınmacılar için Türkiye'ye sağlanan 1,1 milyar euroluk yardımın kime verildiği konusunda Türk yetkililerden bilgi alamadıklarını açıkladı. Raporun, sığınmacıların barınma, gıda, yiyecek, eğitim ve sağlık masrafları için harcanan iki milyar euroluk bölümü kapsamadığı açıklandı.

Avrupa Birliği'nin gelir ve giderlerinin denetiminden sorumlu olan kurum tarafından yayımlanan raporda, Türkiye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yardım sağlanan kişilerin isim, kimlik numarası ve adres bilgilerini vermeyi reddettiği belirtildi.

Raporda Birliğin nakit yardımı sağladığı projelere yönelik değerlendirmelere de yer verildi. Bu projelerin yaklaşık olarak yarısının beklenen başarıyı yakalayamadığı belirtildi. AB'nin projeleri arasında sığınmacılara içerisinde yaklaşık 30 euro değerinde nakit para yardımının olduğu bir kart verilmesi de yer alıyor.

AB Türkiye'ye 3 milyon euroluk mülteci yardımı sağlamıştı.

Gerekçe veri koruma yasaları

Türk yetkililerin bilgi paylaşmayı reddetmelerine veri koruma yasalarını gerekçe gösterdiği belirtiliyor. Avrupa Sayıştayı denetçilerinden Bettina Jakobsen, "Bu ciddi bir durum. Normalde bir denetçi olarak beşikten mezara paranın nereye gittiğini takip etmek istersiniz. Bunu burada yapamıyoruz" dedi.

Üç yıldır yürüttüğü görevinde ilk kez talep ettiği bilgilere erişim sağlayamadığını belirten Jakobsen, "Paranın mültecilere gittiğini görebiliyoruz. Ancak somut olarak bütün paranın oraya gittiğini söyleyemeyiz. Risk var" diye konuştu.

Türkiye'ye sağlanan yardımın nasıl değerlendirildiği konusunda ise Jakobson, "İnsani yardım projeleri mültecilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı oldu ama her zaman verilen paradan beklenen karşılık alınamadı" dedi.

Avrupa Sayıştayı, Avrupa Komisyonu'na bir çağrı yaparak, bilgi paylaşımı konusunda Türkiye üzerinde baskının artırılmasını istedi.

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Avrupa Birliği ülkeleri 2016 yılında Avrupa'ya geçişleri önlemek amacıyla varılan sığınmacı mutabakatı çerçevesinde Türkiye'ye en az üç milyon euro yardım sağlama kararı almıştı. AB, yardımın faydalı bir şekilde kullanılması durumunda 3 milyar euro daha yardım yapabileceğini duyurmuştu.

Türkiye Suriye'deki iç savaştan kaçan yaklaşık 4 milyon sığınmacıya evsahipliği yapıyor.

AP,AFP/ÖA,BÖ

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