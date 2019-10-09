AB'den Türkiye'ye ortak silah ambargosu yok

Lüksemburg'da bugün düzenlenen Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde SDG'nin kontrolündeki bölgelere yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyon ele alındı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, Türkiye'ye kuzeydoğu Suriye'de yürüttüğü askeri harekâtı durdurma ve bölgedeki kuvvetlerini geri çekme çağrısı yapıldı.

Türkiye'nin operasyonunun kınandığı açıklamada "Avrupa Birliği, Türkiye'nin bölgedeki istikrarı ciddi şekilde baltalayan, yerinden edilmeleri artıran, insani yardıma erişimi ciddi şekilde engelleyen askeri operasyonunu kınamaktadır” ifadelerine yer verildi.

AB dışişleri bakanlarının ortak açıklamasında "Türkiye'nin AB için kilit önemde bir ortak, Suriye krizi için de kritik bir aktör olduğu vurgulanarak Türkiye'nin güvenlik kaygılarının askeri değil, siyasi ve diplomatik yollarla giderilmesi gerektiği" savunuldu.

Silah ambargosu için çalışma grubu toplanacak

AB dışişleri bakanları toplantısında Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn'un Türkiye'ye karşı AB'nin ortak bir silah uygulanması talebi ise kabul görmedi. Toplantı sonra yapılan açıklamada silah satışı kararının üye ülkelerin hükümetlerine bırakıldığı vurgulanarak Almanya ve Fransa'nın Türkiye'ye silah satışı izinlerini askıya alma kararlarına atıfta bulunuldu.

Türkiye'ye silah ihracatıyla ilgili bir çalışma grubu kurulacağı ve üye devletlerin konuya ilişkin pozisyonlarının bu çalışma grubu tarafından bu hafta içerisinde yapılacak toplantıda "koordine edileceği ve gözden geçirileceği" de ifade edildi.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyona başlamasının ardından Almanya, Fransa, İtalya ve Finlandiya gibi ülkeler Türkiye'ye yönelik silah ihracatını askıya alma kararı almıştı. Toplantı öncesi Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn da bazı AB üyeleri ile birlikte hiçbir AB üyesinin Türkiye'ye silah satışı yapmaması yönünde ortak bir karar alınmasını talep ettiklerini açıklamıştı. Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonu "işgal" olarak nitelendiren Asselborn, Türkiye'nin uluslararası hukuka aykırı davrandığını da dile getirmişti.

Doğu Akdeniz açıklaması

AB dışişleri bakanları toplantısında Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler de ele alındı.

Toplantı sonrasında konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de devam eden yasa dışı sondaj çalışmaları ışığında Konsey, Kıbrıs'la tam dayanışma içerisinde olduğunu tekrar teyit eder” denildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini toplantı sonrasında Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, "Hem kuzeydoğu Suriye, hem de Doğu Akdeniz'deki Türk sondajları konusunda Dış İlişkiler Konseyi anlaşmaya vardı. AB tam birlik içinde” ifadelerini kullandı.

dpa/Reuters,BK/HS

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