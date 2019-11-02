 AB’den Türkiye’ye mülteciler için 50 milyon euro | AVRUPA | DW | 06.11.2019

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AVRUPA

AB’den Türkiye’ye mülteciler için 50 milyon euro

AB Komisyonu, Türkiye’de sahil güvenlik kapasitesinin artırılması ve mültecilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için 50 milyon euroluk kaynak hazırlandığını açıkladı.

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Avrupa Komisyonu’nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdür Yardımcısı Maciej Popowski, Türkiye’de sahil güvenlik birimine aktarılmak üzere yaklaşık 50 milyon euroluk ödeme yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

Popowski Çarşamba günü Brüksel’de yaptığı açıklamada, Komisyon’un bu amaçla yaklaşık 50 milyon euroya varan tutarda bir dizi önlem için hazırlık yaptığını bildirdi.

Komisyon yetkilisi, paranın bir bölümünün Türk sahil güvenliğinin arama ve kurtarma faaliyetlerindeki kapasitesinin artırılması için düşünüldüğünü, geri kalan bölümün de mülteci barınma merkezlerindeki koşulların iyileştirilmesi ve kalma izni bulunanların Türk toplumuna entegrasyonuna yardım amacıyla planlandığını kaydetti.

Paranın Türkiye'nin AB üyelik süreci çerçevesindeki "katılım öncesi mali yardım" fonlarından çekileceği bildirildi.

Son dönemde Türkiye’den Yunan adalarına geçen mülteci sayısında büyük artış yaşanmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekâtına yönelik Avrupa’dan gelen sert eleştirilere karşı "kapıları açarız” tehdidi Avrupa ülkelerinde endişe yaratmıştı.

Avrupa Birliği verilerine göre bu yılın Ocak ve Eylül ayları arasında Türkiye'den 46 bin 546 sığınmacı Avrupa Birliği'ne geldi.

Ege'deki Yunan adalarında kampların dolup taşması nedeniyle Yunanistan yıl sonuna kadar 20 bin mültecinin ana karaya nakledileceğini açıklamıştı.


AP/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

 

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