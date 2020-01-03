 AB′den Türkiye′ye Libya tepkisi: Karşı çıkıyoruz | DÜNYA | DW | 07.01.2020

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DÜNYA

AB'den Türkiye'ye Libya tepkisi: Karşı çıkıyoruz

Avrupa Birliği'nin en üst düzey diplomatı Josep Borrell, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya'nın dışişleri bakanlarıyla yaptığı toplantının ardından Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine "karşı çıktıklarını" söyledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine tepki gösterdi. Brüksel'de Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya'nın dışişleri bakanlarıyla gerçekleştirdiği toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Borrell, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararı hakkında, "Bu, karşı çıktığımız ve Libya'daki durumla ilgili endişelerimizi artıran bir şey" dedi.

Borrell ile bir araya gelen Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya'nın dışişleri bakanlarıysa Libya'daki çatışmalara müdahil olan yabancı ülkeleri uyardı.

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Toplantı sonrası bakanlar tarafından yapılan ortak açıklamada, "dış aktörlere" Libya'daki çatışmaların dışında kalmaları yönünde çağrı yapıldı. "Devam eden dış müdahale, krizi körüklüyor" denilen açıklamada, Libya'daki tüm taraflar barış müzakereleri için çaba göstermeye davet edildi.

"Libya'dan elinizi çekin"

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame de yabancı güçlere bu ülkeden "ellerini çekmeleri" için çağrıda bulundu. BM Güvenlik Konseyi'ni Libya konusunda bilgilendirdiği oturumun ardından gazetecilere konuşan Salame, "Libya'dan ellerinizi çekin. Bu ülke farklı şekillerde yabancı müdahalelerden çok çekiyor" dedi.

BM ambargosuna rağmen bu ülkeye silah satıldığını ya da verildiğini belirten Saleme, "Libya'da yeterince silah var. Daha fazla silaha ihtiyaçları yok. Yeterince paralı asker de var. Bu yüzden paralı asker göndermeyi de bırakın. Son dönemde Libya'ya muhtemelen binlerce paralı asker girdi" ifadesini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi, Şubat 2011'de Libya'ya silah ve askeri teçhizat tedarikini yasaklayan bir karar almıştı. Bu karar, Haziran 2019'da BM Güvenlik Konseyi tarafından bir yıl daha uzatılmıştı.

Türkiye'den askeri destek

Libya'da Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürülmesinden sonra ülkede iki ayrı yönetim baş gösterdi. Türkiye, geçen hafta TBMM'de kabul edilen tezkere sonrası asker göndermeye başladığı Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekliyor. Birleşmiş Milletler dâhil uluslararası toplumun büyük bölümü tarafından tanınan bu hükümet, Libya'nın batısında yer alıyor.

Libya'nın doğusu başta olmak üzere büyük bölümü ise General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun kontrolünde. General Hafter; Rusya, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa tarafından destekleniyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Türkiye dışındaki destekçileriyse Katar ve İtalya. Hafter güçlerinin Trablus'u ele geçirmek için geçen Nisan ayında başlattığı operasyonlar nedeniyle zor durumda olan Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye'den asker talebinde bulunmuştu.

DW,AFP,AP,dpa/CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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