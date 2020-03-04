 AB′den Türkiye′ye: Göç baskı aracı olarak kullanılamaz | AVRUPA | DW | 04.03.2020

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AVRUPA

AB'den Türkiye'ye: Göç baskı aracı olarak kullanılamaz

AB içişleri bakanları yaptıkları ortak açıklamada, Türkiye'ye siyasi amaçlarla göçü baskı aracı olarak kullanmama uyarısında bulundu. Açıklamada, AB'nin dış sınırlarındaki durumun kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Göçmenler İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a geçebilmek için bekliyor

Göçmenler İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a geçebilmek için bekliyor

Sığınmacı krizinin tırmanması üzerine olağanüstü toplantıda bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) içişleri bakanları, Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri durdurmayacağını açıklayarak, sınırları açmasını eleştirdi. AB içişleri bakanları Çarşamba günü Brüksel'deki olağanüstü toplantının ardından ortak bir açıklama yaptı.

"AB, Türkiye'nin siyasi amaçlarla göçü baskı aracı olarak kullanmasını kesinlikle reddediyor" ifadesi kullanılan açıklamada, "AB'nin dış sınırlarındaki durumun kabul edilemez" olduğu belirtilerek AB'nin "dış sınırlarını etkin bir şekilde korumakta kararlı olduğu" ve "yasa dışı geçişlere göz yumulmayacağı" vurgulandı.

Bu çerçevede AB ve üye ülkelerin, AB ve uluslararası hukuk uyarınca gereken tedbirleri alacağı belirtildi. Ayrıca, "Göçmenlerin kendi hayatlarını tehlikeye atacak şekilde yasa dışı yollardan sınırı aşmaya çalışmaları için teşvik edilmemeleri gerektiğinin" altı çizildi.

Yunanistan'la dayanışma mesajı

AB içişleri bakanları, Türkiye'nin sınırları açtığını duyurmasının ardından sınırına yığılan binlerce göçmen nedeniyle sıkıntı yaşayan Yunanistan'a da dayanışma mesajları verdi. Ortak açıklamada, AB'nin sınırlarında baskı yaşayan ülkelere destek için bütün yöntemlerin devreye gireceği ifade edildi. Bunlar arasında AB'nin sınır koruma kurumu Frontex görevlilerinin derhal sınır bölgelerine gönderilmesi ve teknik destek bulunuyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen da Salı günü Yunanistan-Türkiye sınırında yaptığı incelemelerin ardından Yunanistan'a 700 milyon euro yardım sözü vermişti.

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AFP/JD,HS

 © Deutsche Welle Türkçe

 

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