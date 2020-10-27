 AB′den Türkiye′ye Doğu Akdeniz uyarısı | AVRUPA | DW | 30.10.2020

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AVRUPA

AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz uyarısı

AB liderleri Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle bir kez daha uyardı. AB Konseyi Başkanı Michel, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki "tek taraflı eylemlerini" kınadıklarını söyledi.

Koronavirüs gündemiyle video konferans aracılığıyla toplanan AB liderleri Türkiye'yi bir kez daha uyardı.

Koronavirüs gündemiyle video konferans aracılığıyla toplanan AB liderleri Türkiye'yi bir kez daha uyardı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, Doğu Akdeniz'deki sondaj ve arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye'yi bir kez daha eleştirdi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, perşembe günü liderlerin video konferans aracılığıyla yaptığı zirve sonrasındaki açıklamasında "Doğu Akdeniz'de son zamanlardaki tek taraflı eylemleri kınıyoruz, provokasyonlar ve söylemler kesinlikle kabul edilemez" sözleriyle Türkiye'yi uyardı.

AB'nin Ekim ayındaki zirvede Doğu Akdeniz'de "Saygı gösterilmesi konusundaki kararlılığımızı dile getirdik" diyen Michel, AB'nin Türkiye'ye "olumlu gündem"in yanı sıra "daha az olumlu olan iki yol" gösterdiğini hatırlattı. AB Konseyi Başkanı, Türkiye ile "olumlu gündem" ile çalışmayı istediklerini, ancak Türkiye'nin henüz bu yolu seçmediğini kaydetti.  Michel, Türkiye konusunun Aralık ayındaki zirvede ele alınacağını vurgulayarak, Türkiye'ye yaptırımların gündeme gelebileceğine işaret etti.

AB liderleri Ekim ayı başındaki zirvede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetlerinde ısrar etmesi halinde ekonomik önlemleri de içeren yaptırımlar uygulanabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Ancak Ankara'nın "iyi niyetli görüşmelere devam etmesi ve tek taraflı eylemlerden kaçınması halinde AB ile daha yakın işbirliği ve daha iyi ticari ilişkiler kurabileceği mesajını vermişti. Ekim ayındaki zirvede, Türkiye'ye yönelik nihai kararın Aralık ayındaki zirvede alınması kararlaştırılmıştı.

AFP,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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