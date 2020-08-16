 AB′den Türkiye′ye Doğu Akdeniz tepkisi | AVRUPA | DW | 17.08.2020

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AVRUPA

AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz tepkisi

Türkiye'nin Yavuz sondaj gemisi için Navtex ilan etmesinin ardından AB, Türk hükümetine Doğu Akdeniz'deki faaliyetlere "derhal" son verme çağrısında bulunarak, bu faaliyetlerin bölgede "gerilimi artırdığını" ifade etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de gerginlik sürerken, Avrupa Birliği (AB) Türkiye'nin Yavuz sondaj gemisi için yeni Navtex ilan etmesine tepki göstererek, Türk hükümetine Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetlerine "derhal" son vermesi çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından yapılan açıklamada,  Ankara'nın tutumunun "diyaloğun ve müzakerelerin yeniden başlatılması için yürütülen çabalara" zarar verdiği belirtildi.

Borrell, açıklamasında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetlerine işaret ederek, "Türk yetkililere bu faaliyetlere derhal son vermeleri ve Avrupa Birliği ile kapsamlı bir diyaloğa tam ve iyi niyetle katılma çağrısında bulunuyorum" ifadesini kullandı. Bunun istikrar ve kalıcı bir çözüm için tek yol olduğunu belirten Borrell, Ankara'nın son açıklamalarının "ne yazık ki Doğu Akdeniz'deki gerilimi ve belirsizliği artırdığına" dikkat çekti.

AB'ye üye ülkelerin Cuma günü yaptığı video konferansta Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri ele alınmış ve toplantı sonrasında Ankara'ya "derhal tansiyonu düşürme ve diyaloğa yeniden başlama" çağrısı yapılmıştı.

AB'den gelen bu çağrıya rağmen Türkiye, Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerine devam ediyor. Oruç Reis sismik araştırma gemisi Doğu Akdeniz'de faaliyetlerini sürdürürken, Türkiye Yavuz sondaj gemisinin çalışmalarını yürüteceği alana yönelik 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri için yeni bir Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan etmişti.

Yunanistan ve AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini egemenlik haklarının ihlali olarak görürken, Türkiye ise Doğu Akdeniz'de kıyısı bulunması nedeniyle bölgedeki doğal gaz rezervlerinin kendi deniz yetki alanında olduğunu savunuyor.

AFP / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

 

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