 AB’den Türkiye’deki sığınmacılara ek mali destek | AVRUPA | DW | 23.12.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

AB’den Türkiye’deki sığınmacılara ek mali destek

Türkiye'deki sığınmacılara 485 milyon euro ek mali kaynak tahsis eden AB, temel ihtiyaç ve eğitim desteğini 2022 yılının başına kadar sürdürme kararı aldı.

Kahramanmaraş'ta Suriyeli çocukların öğrenim gördüğü bir sınıf

Kahramanmaraş'ta Suriyeli çocukların öğrenim gördüğü bir sınıf

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı sığınmacılara desteğini iki önemli insani yardım programı ile 2022 yılının başına kadar sürdürme kararı aldı. 

AB Komisyonu tarafından bugün yapılan açıklamada, tahsis edilen ek 485 milyon euroluk mali kaynakla, Acil Sosyal Güvenlik Ağı (ESSN) ile Eğitim için Şartlı Nakit Transferi (CCTE) adlı insani yardım programlarının desteklenmeye devam edileceği belirtildi. 

Temel ihtiyaç ve eğitim desteği

Bir sosyal yardım programı olan ESSN kapsamında, 1 milyon 800 bin sığınmacıya aylık nakit transferi yapılıyor, gıda gibi günlük temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri sağlanıyor. AB’nin mali desteğini sürdürme kararı almaması durumunda bu program Mart 2021’de sona erecekti. İlave destek kararıyla bu proje Mart 2022’ye kadar devam edebilecek. 

Kızılay’ın, Kızılhaç ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile birlikte hayata geçirdiği CCTE programı sayesinde ise yaklaşık 700 bin çocuk eğitimine devam edebiliyor. Bu projenin AB’nin bugüne kadar desteklediği en büyük eğitim projesi olduğu belirtiliyor. AB desteğini uzatma kararı almasaydı, bu program Ocak 2021’de durma noktasına gelecekti.  

“Avrupa dayanışması”

AB’nin Kriz Yönetiminden Sorumlu Komiseri Janez Lenarcic, Türkiye’deki sığınmacılara yönelik iki önemli programa devam edecek destek ile binlerce sığınmacı ailenin günlük hayatlarını sürdürebileceklerine işaret etti.  

Türkiye’deki sığınmacıların insani yardıma duydukları ihtiyacın sürdüğüne, koronavirüs salgını nedeniyle bu ihtiyacın daha da arttığına dikkat çeken Lenarcic, AB’nin geçmiş senelerde olduğu gibi destek duyanların yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

AB yetkilisi bu desteğin, “Avrupa dayanışmasını gözler önüne serdiğini” de sözlerine ekledi.

Mali kaynak projelere tahsis ediliyor

Türkiye’deki sığınmacılara ilave 485 milyon euroluk mali kaynak tahsis edilmesine AB üyesi ülkeler ile Avrupa Parlamentosu Temmuz ayında onay vermişti. Sağlanan mali kaynak doğrudan Türk hükümetine değil projeleri uygulayan hükümet dışı kuruluşlara ve uluslararası yardım kuruluşlarına tahsis ediliyor.

AB'nin desteklemeye devam etme kararı aldığı her iki program, Türkiye ile AB arasında18 Mart 2016'da imzalanan Mülteci Mutabakatı sonrasında uygulanmaya başlanmıştı.  

Bu arada AB, geçtiğimiz günlerde, mutabakat kapsamında Türkiye'ye taahhüt edilen 6 milyar euroluk mali desteğin tamamının ilgili projelere tahsis edildiğini açıklamıştı.

Müzakereler çıkmazda

Bu yılın başında Türkiye ile AB arasında yeni bir mülteci mutabakatının müzakere edilmesi gündeme gelmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Avrupa’ya kapıları açtıklarını” söylemesi üzerine Mart ayında Avrupa sınırlarına başlayan göçmen akını, AB ile Türkiye arasında yeni bir krize yol açmıştı. Tansiyonun düşürülmesinin ardından taraflar arasında müzakereler başlamış ama görüşmeler taraflar arasında yaşanan gerilimler nedeniyle sonuçsuz kalmıştı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıllarda sık sık AB'yi taahhütlerini yerine getirmemekle eleştirmiş, Türkiye'nin ülkedeki 3,6 milyon sığınmacı için 40 milyar dolarlık harcama yaptığını savunmuştu.

10-11 Aralık tarihinde gerçekleştirilen AB liderler zirvesinde "Birlik'in Suriyeli sığınmacılar ve ev sahibi topluma mali desteği sürdürmeye hazır olduğu" beyan edilmişti. Ancak AB, daha kapsamlı mali yardımlar ve mülteci mutabakatına benzer bir uzlaşı için Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de “yapıcı bir tutum” takınmasını talep ediyor.

AP,dpa,DW/ DA, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

AB: Türkiye'ye 6 milyar euroluk ödeme tamamlandı

AB, Türkiye ile 2016'da imzalanan mülteci mutabakatı çerçevesinde taahhüt edilen 6 milyar euroluk mali kaynağın aktarımının tamamlandığını açıkladı. Kaynak doğrudan hükümete değil projelere aktarılıyor.  

BM'den AB'ye "Türkiye mutabakatı" uyarısı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Avrupa Birliği'nin iltica yasasında planladığı değişikliklerde Türkiye ile 2016'da imzalanan mülteci mutabakatının baz alınmamasını istedi.  

Pandemi döneminde Türkiye’de göçmen ve mülteciler

Özellikle toplumun en yoksul kesimlerini vuran koronavirüs salgınında mülteci ve göçmenler de zorlu bir mücadele veriyor. Pandemi, Türkiye gibi ağır bir göç yükünün altına giren ülkeler için ayrı bir sınav niteliğinde.  

ICG Türkiye uzmanı Mandıracı: AB daha fazla yük paylaşmalı

Covid-19 salgını, İdllib’deki milyonlarca sivil ve Türkiye-Yunanistan sınırındaki göçmenler için de büyük risk oluşturuyor. ICG Türkiye uzmanı Mandıracı, AB’nin Türkiye’nin artan yükünü paylaşması gerektiğini söyledi.  

Benzer içerik

Türkei Kahramanmaras 2019 | Flüchtlinge aus Syrien | Schulunterricht

AB: Türkiye'ye 6 milyar euroluk ödeme tamamlandı 17.12.2020

AB, Türkiye ile 2016'da imzalanan mülteci mutabakatı çerçevesinde taahhüt edilen 6 milyar euroluk mali kaynağın aktarımının tamamlandığını açıkladı. Kaynak doğrudan hükümete değil projelere aktarılıyor.

Belgein Brüssel | Recep Tayyip Erdogan und EU Ratspräsident Charles Michel

Erdoğan: AB ile yeni bir sayfa açmak istiyoruz 16.12.2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Michel’le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye'nin AB ile yeni bir sayfa açmak istediğini dile getirdi.

Symbolbild | Antimuslimischen Rassismus

Avrupa’ya "Müslüman Karşıtlığıyla Mücadele" Temsilcisi 23.12.2020

Avrupa Konseyi tarihinde ilk defa, antisemitizm ve Müslüman karşıtlığı konularıyla spesifik olarak uğraşacak bir özel temsilci atandı. Özel temsilci Daniel Höltgen ilk röportajını DW Türkçe’ye verdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Oruç Reis sondaj gemisi

Yunanistan Türkiye'nin Oruç Reis kararından memnun

Yunanistan, Türkiye’nin Oruç Reis gemisinin doğalgaz sondaj faaliyetlerini Antalya Körfezi ile sınırlandırma kararını olumlu karşıladı.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  