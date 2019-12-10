 AB′den Türkiye-Libya anlaşmasına ret | DÜNYA | DW | 11.12.2019

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DÜNYA

AB'den Türkiye-Libya anlaşmasına ret

Reuters Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Türkiye ve Libya'nın deniz sınırları üzerine vardığı anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini açıklamaya hazırlandığını duyurdu.

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Libya ve Türkiye'nin deniz sınırları üzerine vardığı anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini açıklamaya hazırlandığı bildirildi.

Reuters haber ajansı AB'nin perşembe günü yapacağı açıklamanın taslağına ulaştığını duyurdu. Habere göre AB, anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunun Yunanistan'ın tarafında yer alarak anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini açıklamaya hazırlanıyor.

Libya ve Türkiye arasında 27 Kasım'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat nedeniyle Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerginlik tırmanıyor. Yunanistan anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiğiyle gerekçesiyle Birleşmiş Milletler'e (BM) başvuruda bulunmuştu.

Almanya'nın tepkisi

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Ankara ve Trablus'a AB üyesi ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterme çağrısı yaptı. Sözcü, deniz sınırlarının etkilenen bütün sahil devletlerinin katılımı ile uluslararası hukukla uyumlu olması gerektiğini belirtti. Türkiye, sahillerindeki "yetkisiz" faaliyetleri engelleyeceği uyarısında bulunmuştu.

Doğu Akdeniz'de tansiyon artıyor

Yunanistan bu anlaşmanın üzerine Libya büyükelçisini ülkesine geri göndermişti. Yunanistan anlaşmanın Girit'in varlığını gözardı ettiğini ve Yunanistan'ın kıta sahanlığını ihlal ettiğini belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Libya anlaşması ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yetki alanını maksimum düzeye çıkardıklarını belirterek, bu mutabakat muhtırasıyla Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullandığını kaydetmişti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama ve sondaj faaliyetleri Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yanı sıra, üyesi olduğu Avrupa Birliği'nin (AB) tepkisine yol açmış ve AB Türkiye'ye yaptırım kararı almıştı.

Reuters, AFP / SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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