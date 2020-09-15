 AB′den Türk şirketine yaptırım | AVRUPA | DW | 18.09.2020

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AVRUPA

AB'den Türk şirketine yaptırım

AB'nin BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu ihlal ettiği gerekçesiyle biri Türk üç firmayı yaptırım listesine dahil ettiği bildirildi. Yaptırımların Pazartesi günü yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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Avrupa Birliği'nin (AB), Libya'ya yönelik BM silah ambargosunu ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye, Ürdün ve Kazakistan'dan üç şirket ve iki kişiyi yaptırım listesine dahil ettiği bildirildi.

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BMGK, Libya'ya yönelik silah ambargosuna tam uyum çağrısı yaparak ülkelerin tüm paralı askerlerini Libya'dan çekmesini istedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Libya’ya uygulanan silah ambargosunu oy birliği ile uzatma kararı aldı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) silah ambargosunun ciddi şekilde ihlal edildiğine dikkat çekerek, Kuzey Afrika ülkesinin son dönemde yeni silahlar için bir "deney alanına" dönüştüğü uyarısını yaptı.

AFP ajansının AB kaynaklarına dayandırdığı habere göre yaptırımlar bugün AB üyesi 27 ülkenin daimi temsilcileri tarafından kabul edildi. Güncellenmiş yaptırım listesinin Pazartesi günü AB dışişleri bakanları toplantısında alınacak kararla yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Libya'ya savaş malzemesi sevkiyatına katıldıkları ve ambargoyu ihlal ettikleri belirtilen şirketlerin AB ülkeleri içindeki hesapları bloke edilirken Avrupalı şirketlerin kendileriyle iş yapması yasaklanacak. Yaptırımlara dahil edilen kişiler ise AB'ye seyahat edemeyecek ve AB'deki banka hesaplarına erişimleri engellenecek.

Libya'daki iç savaşta Türkiye BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) askeri destek verirken Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'ün, UMH'ya karşı savaşan Halife Hafter güçlerine silah sevkiyatında bulunduğu BM raporlarında yer almıştı.

Ocak ayında Berlin'de düzenlenen uluslararası konferansta çatışmayla bağlantılı ülkeler BM silah ambargosuna uyma ve çatışan taraflara desteği kesme taahhüdünde bulunmuş, ancak ülkeye silah akışı sürmüştü.

AFP/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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