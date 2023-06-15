AB'den Suriye'ye 9,6 milyarlık destek taahhüdü

Yedinci Avrupa Birliği (AB) Suriye konulu destek konferansı Brüksel'de düzenlendi. Konferansta Suriye için 5 milyar 600 milyon euro taahhüt edildiği belirtildi. Birlik üyelerinin bu meblağın 4 milyar 600 milyon euroluk kısmının bu yıl içinde temin edilmesi, kalan miktarın da 2024’te sağlanması konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

AB, taahhüt edilen mali yardımın yanı sıra Suriye’ye 4 milyar euroluk tavizli şartlarla kredi verilmesini de kararlaştırdı. Böylece Birlik, toplam 9 milyar 600 milyon euroluk mali destek taahhüdüne ulaşmış oldu. Bu meblağın 2022’de Suriye için kanalize edilen yardım tutarından 800 milyon euro daha fazla olduğuna dikkat çeken AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenar, hedeflenen mali yardım için "Bu, uluslararası toplumun Suriye halkının yanında olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Suriye için Almanya’nın tek başına 1 milyar 50 milyon Euro mali yardım taahhüdünde bulunduğu kaydedildi. Federal Hükümet’in verilerine göre, böylece Berlin 2012’den bu yana Suriye için toplam 17 milyar euroluk yardıma ulaşmış oluyor. Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Svenja Schulze, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Suriye krizini şu anda unutmak oldukça kritik bir hata olurdu" diye konuştu.

Türkiye'den Şam'la siyasi süreç hızlandırılsın çağrısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 2011'den bu yana iç savaşın yıkıcı etkilerinin pençesinde olan, geçen Şubat ayında yaşanan şiddetli depremlerle de bir kez daha derinden sarsılan ülkedeki durumu "korkunç" olarak nitelendirmişti.

2017 yılından bu yana "Suriye ve Bölgenin Geleceğini Destekleme" başlığıyla Suriyeli sığınmacılara en çok ev sahipliği yapan ülkeleri bir araya getiren konferansta Türkiye'den Şam yönetimiyle siyasi sürecin hızlandırılması çağrısı geldi. Türkiye'nin AB Daimî Temsilcisi Faruk Kaymakçı, "Deprem bize bir kez daha hatırlattı ki istikrarın oluşturulması ve siyasi sürecin hızlandırılması acildir" ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suriye'deki krizin sonlandırılmasına ilişkin iyimser olmadıklarını ifade etti. Fotoğraf: Olivier Matthys/Pool via REUTERS

Suriye'nin Arap Ligi'ne mayıs ayında yeniden kabul edildiğini, Arap ülkeleriyle Şam rejimi arasında normalleşme sürecinin başladığını ve Türkiye'nin de temas kurduğunu hatırlatan Borrell ise ülkedeki krizin sonlandırılmaları için iyimser olmadıklarını ifade etti. "Türkiye'nin Suriye rejimi ile temas yoluyla bazı endişelerini giderme çabalarını takip ettiklerini" belirten Borrell sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu söylememe izin verin, bu AB’nin seçeceği bir yol değil. Çok yakında bu çabaların Şam rejimini Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde Körfez ve Arap ülkeleriyle diyaloğa girmeye ikna edip etmediğini göreceğiz. Korkarım ki BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının tam ve kapsamlı bir şekilde uygulanmasından ve Suriye'deki krize kalıcı bir çözüm bulunmasından çok ama çok uzaktayız. Hatta ilerleme tamamen durmuş gibi görünüyor."

Yüksek Temsilci, Türkiye ile sınır ötesi yardım konusunda birlikte çalışmaya devam edeceklerinin de altını çizdi.

"Durum alarm verici"

Özellikle Suriye’nin kuzeyinde giderek ağırlaşan koşullar nedeniyle yardım örgütleri, uluslararası topluma daha fazla mali yardım teminatı çağrısında bulunuyor.

Almanya merkezli yardım örgütü Diakonie‘nin yöneticisi Martin Kessler, Çarşamba günü yaptığı açıklamada ülkeye yapılan mali yardımın yetersiz olması nedeniyle yardımlarda kısıntıya gitmek zorunda kaldıklarını belirtti. Örgütün, geçen yıl bölgede ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin yalnızca yarısını temin edebildiği kaydedildi.

Uluslararası Kurtarma Komitesi de (IRC), Suriye’deki durumun alarm verici olduğuna dikkat çekti. Örgüt, insani yardıma ihtiyaç duyanların sayısının 2020’ye oranla yüzde 23 artarak 15 milyonu geçtiğini belirtti. On yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yerinden edilme, tırmanan enflasyon ve değer kaybeden para birimi nedeniyle ülke vatandaşlarının yüzde 90’ından fazlasının yoksulluk sınırında yaşadığı kaydedildi. IRC, giderek kötüleşen durum nedeniyle bir kez daha Suriye’ye ve Türkiye’nin aralarında olduğu milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yapan komşu ülkelere yapılan mali yardımların artırılması çağrısında bulundu.

ANKA, epd/ SÖ,TY

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