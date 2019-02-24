 AB′den Suriyeliler için Türkiye′ye 1,5 milyar euro yardım | AVRUPA | DW | 14.03.2019

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AVRUPA

AB'den Suriyeliler için Türkiye'ye 1,5 milyar euro yardım

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Mogherini Türkiye'deki Suriyeliler için Ankara'ya 2019 yılında 1,5 milyar euro yardım yapılacağını açıkladı. Bu miktar daha önce söz verilen 6 milyar euroluk yardımın bir parçası.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini

Suriye'deki krizle ilgili uluslararası bağışların ele alındığı konferansta konuşan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB'nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için 2019 yılında Ankara'ya 1,5 milyar euro mali yardımda bulunacağını açıkladı.

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, Brüksel'de düzenlenen "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" başlıklı konferansta yaptığı açıklamada, AB'nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için söz verdiği ikinci 3 milyar euronun 1,5 milyarını aktaracağını teyit etmek istediğini söyledi.

Mogherini, AB'nin ayrıca, "Suriye'deki Suriye nüfusu, başta Ürdün ve Lübnan olmak üzere komşu ülkeler ve ev sahipliği yapan halklar" için geçen yıl olduğu gibi 2019'da da 560 milyon euro tahsis ettiğini duyurdu. Mogherini, 2020 ve 2021'de de aynı meblağda yardım aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

AB, Avrupa'ya yönelik sığınmacı akınını durdurmak için Ankara ile Mart 2016'da yaptığı anlaşmada, Türkiye'ye toplamda 6 milyar euro mali yardım sözü vermişti. AB anlaşma kapsamında daha önce Türkiye'ye 3 milyar euro ödemişti. Mogherini, Brüksel'de aynı başlıkla geçen Ekim ayında düzenlenen konferansta, kalan 3 milyar euroluk yardımın "gelecek iki yıl içinde" ödeneceğini söylemişti.

Suriyeliler için AB bütçesinden yapılan yardımın yanı sıra üye ülkeler de ayrı ayrı bağışta bulunuyor. Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, ülkesinin bu yıl "dayanışma adına güçlü bir işaret" olarak 1,44 milyar euro katkıda bulunacağını açıkladı.

DW,dpa/CÖ,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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