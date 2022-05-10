AB'den Suriyeli mülteciler için 1 milyar euro ek kaynak

AB, Suriyeli mülteciler için düzenlenen uluslararası yardım konferansında 1 milyar euroluk ek yardım taahhüdünde bulundu. Almanya da 1,05 milyar euro taahhüt etti. Yardımlardan Türkiye'deki Suriyeliler de yararlanacak.

Suriyeli mülteciler için uluslararası yardım konferansı, AB ve BM'nin ev sahipliğinde Brüksel'de düzenlendi. 55 ülke ve 22 uluslararası kuruluşun katıldığı konferansta, Ukrayna savaşının gölgesinde Suriyeli mültecilerin unutulmaması mesajı öne çıktı.

Konferansın açılışında konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Şu an Ukrayna manşetlerde. Ama Suriye'yi yüzüstü bırakmayın" vurgusu yaptı. Ukrayna savaşının yoksulluk içindeki Suriyelilerin durumunu daha da ağırlaştırdığını belirten Borrell, "Suriye halkının yüzde 60'ı beslenme sıkıntısı çekiyor ve bir sonraki öğünü nereden bulacağını bilmez halde. Rusya'nın savaşı gıda ve enerji fiyatlarını daha da artıracak ve Suriye'de durum daha da kötüleşecek" uyarısı yaptı.

27 üyeli Avrupa Birliği'nin 1 milyar euroluk ek kaynakla bu yılki yardım miktarını 1,5 milyar euroya yükselteceğini belirten Borrell, önümüzdeki yıl için de 1,56 milyar euroluk kaynak öngörüldüğünü kaydetti.

Josep Borrell Fotoğraf: Jean-Francois Badias/AP/dpa/picture alliance

Almanya en büyük bağışçı konumunu korudu

Almanya 1 milyar 50 milyon euroluk yardım taahhüdünde bulunarak en fazla bağışı yapan ülke konumunu korudu. İsveç 70 milyon dolar, AB üyesi olmayan Norveç 156 milyon dolar taahhüt etti. Konferansta taahhüt edilen toplam miktar, ilerleyen saatlerde netleşecek. Konferansta toplanan paranın önemli bir bölümü, başta Türkiye, Lübnan ve Ürdün olmak üzere yurt dışına kaçan 5,7 milyon Suriyeli mülteci için harcanacak.

Geçen yılki yardım konferansında taahhüt edilen toplam miktar 6,4 milyar dolarla, BM'nin 10 milyar dolar hedefinin altında kalmıştı. Bu yıl onuncusu düzenlenen konferansa 2017'den bu yana Brüksel ev sahipliği yapıyor. AB ve üye ülkeler 2011'den bu yana Suriyeli mülteciler için toplam 27,4 milyar dolarlık kaynak aktardı.

Borrell: Esad'a yaptırımlar sürecek

AB'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın hükümetine yönelik yaptırımları sürdüreceğini ve Esad'ın tanınmasının söz konusu olmadığını vurgulayan Borrell, Suriyeli mülteciler güvenli bir şekilde evlerine dönene kadar ilişkilerin normalleşemeyeceğini belirtti. Borrell, ilişkilerde normalleşme için köklü siyasi reformlar ve 11 yıldır işlenen "korkunç suçların sorumlularının hesap vermesi" gerektiğini kaydetti.

Suriye'de 11 yıl önce başlayan savaşta,13 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. AB verilerine göre Suriye halkının yüzde 90'ı yoksulluk içinde yaşıyor, yüzde 60'ı yiyecek sıkıntısı çekiyor. Ülkede 14,6 milyon kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Borrell, konferansa bu yıl Rusya'nın davet edilmemesiyle ilgili olarak da, katılımın ön koşulunun, dünyada barışı sağlamayı gerçek anlamda istemek olduğunu söyledi.

AP,dpa,AFP,KNA/BK,TY