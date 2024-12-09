AB'den Suriye'deki aktörlere barışçıl geçiş çağrısı

Avrupa Birliği'nin 27 üyesi yaptığı ortak açıklamada Suriye'deki muhalif gruplara Esad rejiminin sona ermesinin ardından barışçıl bir geçiş dönemi sağlamaları çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği'nin (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 27 üye ülkenin Suriye konusunda yaptığı ortak açıklamayı kamuoyuyla paylaştı.

Suriye'de düzenli, barışçıl ve kapsayıcı bir geçiş dönemi sağlanması çağrısında bulunulan açıklamada, bunun sağlanabilmesi için "tüm paydaşların tüm kilit konularda Suriye'nin öncelikli olduğu bir diyaloğa girmesinin her zamankinden daha elzem olduğu" belirtildi.

Suriye'deki herkesin ülkesini bir araya getirme, istikrara kavuşturma ve yeniden inşa etme hakkına sahip olması gerektiğini kaydeden AB ülkeleri, adaletin yeniden tesis edilmesi ve hesap verilebilirliğin sağlanmasının da önemini vurguladı.

Geçiş sürecinde Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve aşırılığın her türlüsünün reddedilmesinin de kritik önem taşıdığını ifade eden AB, ülkedeki tüm aktörlerden şiddetten kaçınmalarını, sivilleri, azınlıkları ve dini grupları koruma altına almalarını ve uluslararası insan hakları hukukuna uygun davranmalarını istedi.

AB ile HTŞ arasında temas yok

Bir başka AB yetkilisi de AB'nin Suriye'de Esad rejiminin devrilmesine öncülük eden Heyet Tahrir Şam (HTŞ)ile şu an için temas kurmadığını belirtti.

Avrupa Komisyonu sözcüsü Anouar El Anouni, HTŞ'nin geçmişte El Kaide'yle bağlantıları bulunan İslamcı bir grup olduğunu ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da terör örgütü olarak sınıflandırıldığını hatırlattı.

HTŞ lideri Ebu Muhammed el Colani Fotoğraf: Aref Tammawi/AFP/Getty Images

HTŞ'nin aynı şekilde AB'nin de terör örgütleri listesinde bulunduğunu kaydeden sözcü, HTŞ ve lideri Ebu Muhammed el Colani'nin AB'deki mal varlıklarının dondurulması kararının hâlen yürürlükte olduğunu belirtti.

El Anouni, HTŞ'nin iddia ettiği gibi ılımlı bir yapı olduğunu sözleriyle değil, eylemleriyle göstermesi gerektiğini vurguladı.

"Suriye'de güvenli bir ortam yok"

Avrupa Komisyonu sözcüsü, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriyeli mültecilerin hızlı ve sorunsuz şekilde ülkelerine geri döneceğine dair oluşan beklentiler konusunda da uyarı bulundu.

Henüz Suriye'ye güvenli ve insan onuruna yaraşır şekilde dönme koşullarından söz edilemeyeceğini kaydeden sözcü, bu konuda BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile aynı fikirde olduklarını belirterek BM'nin şu anda Suriye'de belirsizliğin hakim olduğu yönündeki açıklamasına atıfta bulundu.

dpa,AFP/Reuters

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