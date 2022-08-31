  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell.Fotoğraf: Virginia Mayo/dpa/picture alliance
PolitikaAvrupa

AB Rusya’yla vize anlaşmasını askıya alıyor

3 saat önce

AB Dışişleri Bakanları toplantısından Rusya’ya vize kolaylığını öngören anlaşmanın askıya alınması kararı çıktı. Macaristan’ın da aralarında bulunduğu bazı üye devletler genel bir vize yasağına karşı çıktı.

https://www.dw.com/tr/abden-rusyayla-vize-anla%C5%9Fmas%C4%B1n%C4%B1-ask%C4%B1ya-alma-karar%C4%B1/a-62985278

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının Rusya'yla 2007 yılında imzalanan vize kolaylığına ilişkin anlaşmayı askıya alma konusunda mutabık kaldığı belirtildi. Çekya'nın başkenti Prag'ın ev sahipliği ettiği toplantı sonrası düzenlenen basın konferasında kararı açıklayan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bu adımın daha gevşek düzenlemelere sahip ülkeler yoluyla AB'ye girmeye çalışan Rus başvuru sahiplerinin vize almasının önüne geçmek için atıldığını ifade etti.

Bir süredir Rusya'yla sınırı olan bazı üye ülkeler, Rus vatandaşlarının Schengen vizesi yoluyla Birlik içinde seyahat etmelerine yönelik önlem alınması yönünde Birliğe baskı yapıyordu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, Rus vatandaşlarına tamamen seyahat yasağı uygulanmasının Rusya'daki sivil toplum ile ilişkilerin kopmasına neden olabileceğini ve olumsuz sonuçlara yol açabileceğini ifade ederken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz da uygulamaya sıcak bakmadığını söylemişti. Ukrayna'ya karşı yürütülen savaşı "Rusya lideri Vladimir Putin'in savaşı" diye nitelendiren Scholz, olası bir seyahat yasağının masum insanları da mağdur edeceğine işaret etmişti.

Macaristan: Genel vize yasağına karşı çıktık

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da Facebook üzerinden Rusya ile vize kolaylığına ilişkin anlaşmanın askıya alınacağını ancak Birliğin genel bir vize yasağı uygulamayacağını açıkladı. Yaptığı açıklamada bu konuda Birlik içinde bir uzlaşma olmadığını kaydeden Szijjarto, Macaristan'ın da Rusya'ya vize yasağı getirilmesine karşı çıkan üye ülkeler arasında olduğunu belirtti. "Rus vatandaşlarına uygulanacak genel bir vize yasağı olmayacak" diyen Bakan, "Birçok üye ülke, ben de dahil, buna karşı seslerini yükseltti" ifadelerini kullandı.

Ungarn Budapest | Außenminister | Peter Szijjarto
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter SzijjartoFotoğraf: Attila Kisbenedek/AFP/Getty Images

Szijjarto, Rus vatandaşlarına vize kolaylığı sağlayan anlaşmanın askıya alınması kararının ise çoğunluğun desteğiyle alındığını kaydetti, ancak Macaristan'ın buna destek verip vermediğini belirtmedi.

Macaristan Rusya'dan daha fazla gaz alacak

Macaristan Dışişleri Bakanı, Rus enerji devi Gazprom'un 1 Eylül'den itibaren ülkeye yapılan gaz sevkiyatını artıracağını da açıkladı. Bakan, Macaristan'a gelen günlük Rus gazı miktarının 2.6 milyon metreküpten 5.8 milyon metreküpe çıkarılacağını kaydetti.

Gazprom, gelen talep üzerine bu ay başında TürkAkım üzerinden yapılan teslimata ek olarak Macaristan'a gaz tedarik miktarını artırmıştı. Geçen yıl savaş başlamadan yapılan 15 yıllık anlaşma uyarınca Macaristan, Bulgaristan ve Sırbistan üzerinden her yıl 3,5 milyar metreküp, Avusturya üzerinden ise 1 milyar metreküp gaz alıyordu.

Budapeşte, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara karşı çıkıyor. Macaristan'ın Birliğin Rusya'ya yönelik sert tavrına karşın, Moskova'yla yakın ilişkiler kurması AB içinde tartışmalara neden oluyor.

DW,dpa,Reuters/SÖ,HT

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Almanya'nın Türklere vize reddi yüzde 20'yi geçti

Almanya'nın Türklere vize reddi yüzde 20'yi geçti

Son haftalarda pek çok vatandaş başta Almanya olmak üzere Schengen ülkelerine yaptıkları vize başvurularına verilen retlerden şikayetçi. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın verileri de ret oranındaki artışı doğruluyor.
Seyahat
27 Ağustos 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Michail Gorbatschow gestorben

SSCB'nin dağılması Türkiye'yi nasıl etkiledi?

Politika
29 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

"Türkiye 2030'a kadar yüzde 35 emisyon azaltmalı"

"Türkiye 2030'a kadar yüzde 35 emisyon azaltmalı"

Doğa ve Çevre
3 saat önce

Irak’taki kriz iç savaşa dönüşür mü?

Irak’taki kriz iç savaşa dönüşür mü?

Politika
4 saat önce
Mihail Gorbaçov 91 yaşında hayatını kaybetti

Sovyetlerin son lideri Gorbaçov kimdir?

Sovyetlerin son lideri Gorbaçov kimdir?

Politika
8 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Dikkatler Türkiye'yi bekleyen kritik eşikte

Dikkatler Türkiye'yi bekleyen kritik eşikte

Politika
11 saat önce
İspanya'da kurumuş bir dere yatağı

İspanya'nın büyümek için daha fazla suya ihtiyacı var

İspanya'nın büyümek için daha fazla suya ihtiyacı var

Politika
12 saat önce
Türkiye'ye giriş yapan Afgan sığınmacılar (Arşiv fotoğrafı)

İran ve Türkiye'ye hukuksuz geri itme suçlaması

İran ve Türkiye'ye hukuksuz geri itme suçlaması

Politika
14 saat önce
Ana sayfaya dön