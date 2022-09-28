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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der LeyenFotoğraf: Jean-Francois Badias/AP Photo/picture alliance
PolitikaAvrupa

AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı

48 dakika önce

AB Komisyonu, Rusya’da ilan edilen kısmi seferberlik ve Ukrayna’da düzenlenen ilhak referandumlarına yanıt olarak Rusya’ya ek yaptırım planlarını açıkladı.

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Ukrayna'da Rusya kontrolündeki dört bölgede Rusya'ya ilhak referandumları düzenlenmesinin ardından Avrupa Birliği (AB) yeni yaptırımlar için harekete geçti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'ın Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında açıkladığı yaptırım planları arasında üçüncü ülkelerin Rusya'dan petrol alımlarına fiyat üst sınırı getirilmesi de bulunuyor.

Von der Leyen, yaptırımlar çerçevesinde fiyat üst sınırları için yasal zeminin oluşturulacağını belirterek "Rusya fosil yakıtlardan elde ettiği kârı, savaşın finansmanı için kullanıyor. Bazı gelişmekte olan ülkelerin hâlâ düşük fiyatlarla da olsa Rusya'dan petrol sevkiyatına ihtiyacı var” dedi.

Planlanan fiyat üst sınırı uygulaması, AB dışındaki Hindistan gibi üçüncü ülkelerin Rus petrolünü belli bir fiyat sınırının üstünden satın almasını zorlaştırmayı hedefliyor. Bu çerçevede Avrupalı firmaların bu limitin üstündeki fiyatlardan satın alınan Rus petrolünün nakliyatını ya da sigortalama işlemlerini gerçekleştirmesi yasaklanıyor. Ancak büyük petrol tanker filolarına sahip AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile Macaristan bu plana daha önce karşı çıkmıştı.

Rusya'ya ihracata yeni kısıtlamalar

Rusya'nın kısmi seferberlik ilanı ve ayrılıkçı bölgelerde düzenlenen referandumlara işaret eden von der Leyen, Rusya'nın gerginliği daha da tırmandırmanın bedelini ödemesi gerektiğini söyledi. AB'nin Rus petrolüne karşı daha önce kararlaştırdığı ambargo ise 5 Aralık'ta yürürlüğe girecek.

AB Komisyonu Başkanı, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar çerçevesinde 6,7 milyar euro hacminde ek ihracat kısıtlamaları planlandığını, bu kısıtlamalarla havacılık, elektronik ve belirli kimyasal maddeler gibi kilit önemdeki teknolojilerin hedef alınacağını kaydetti. Von der Leyen, "Bu ek ihracat yasakları Rus ekonomisinin temelini ve modernizasyon kapasitesini daha da zayıflatacaktır. Rusya Avrupa'nın bilgi ve uzmanlığından yararlanmamalıdır” dedi.

Von der Leyen'ın yaptırım önerileri arasında, AB firmalarının Rusya'ya hizmet sunmaması, AB vatandaşlarının Rus devletine bağlı şirketlerde idari kurullarda yer almasının yasaklanması da bulunuyor.

Yaptırım listesi genişletilecek

Basın toplantısında konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, yaptırım uygulanan kişiler listesinin, Ukrayna'daki referandumların organizasyonuna dahil olanlar ve Rus Savunma Bakanlığının üst düzey yetkililerini de kapsayacak şekilde genişletileceğini açıkladı.

Yaptırım listesinde yer alan kişilere AB ülkelerine giriş yasağı uygulanıyor ve AB ülkelerindeki mal varlıkları donduruluyor.

AB Komisyonunun yaptırım önerilerinin yürürlüğe girebilmesi için 27 üye ülke tarafından oy birliğiyle onaylanması gerekiyor.

dpa/BK,JD

 

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