 AB’den Rusya’ya yaptırımlara yeşil ışık | DÜNYA | DW | 01.03.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

AB’den Rusya’ya yaptırımlara yeşil ışık

AB, Rus muhalif politikacı Aleksey Navalni'nin tutuklaraka hüküm giymesi ile ilgili olarak Rusya'ya ek yaptırımlara yeşil ışık yaktı.

Rus muhalif politikacı Amleksey Navalni

Rus muhalif politikacı Amleksey Navalni

AB ülkelerinin temsilcileri muhalif politikacı Amleksey Navalni'nin hüküm giymesiyle ilgili olarak Rusya'ya yaptırımlar için yeşil ışık yaktı. Yaptırım uygulanacak kişilerin listesi yarın duyurulacak.

AFP haber ajansının AB çevrelerine dayandırdığı  haberine göre 27 üye ülkenin temsilcisi dört üst düzey Rus yetkiliye seyahat yasağı ve varlıklarının dondurulması gibi yaptırımların uygulanmasını onayladı. Bu yetkililerinin isimlerinin Salı günü açıklanacağı belirtildi.

Haberde iki kaynağın bu kişilerin Başsavcı İgor Krasnov, Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksander Bastryikin, Tevkif Kurumları Başkanı Aleksander Kalaşnikof ve Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği Başkanı Viktor Zolotov'un olduğunu dopruladığı belirtildi. Böylece AB ilk kez insan hakları ihlaline karşı yeni yaptırım düzenlemesi çerçevesinde uygulamış olacak.

Düzenleme uyarınca AB, ağır insan hakları ihlalinde bulunan ya da ihlallerden fayda sağlayan kişilerin Birlik içindeki varlıklarını dondurma, AB'ye seyahat yasağı gibi önlemlere başvurabiliyor.

AB geçen hafta düğmeye basmıştı

AB dışişleri bakanları, Navalni'nin hüküm giymesiyle ilgili olarak Rusya'ya yaptırımlar için geçen hafta düğmeye basmıştı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell üzerinde uzlaşılan yaptırımların, Navalni'nin tutuklanması ve hüküm giymesinde rol oynayan sorumluları hedef alacağını belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov geçen ay yaptığı açıklamada AB'den Navalni ile ilgili yaptırım kararı çıkması durumunda ilişkilerin askıya alınabileceği mesajını vermişti.

Ne olmuştu?

Aleksey Navalni, Rusya'da zehirlenmesinin ardından tedavi gördüğü Almanya'dan geçen ocak ayında ülkesine dönmüş ve burada tutuklandıktan sonra hakkında görülen davada hapis cezasına çarptırılmıştı. Navalni'nin avukatları tarafından temyize götürülen karar, temyizde altı hafta indirim yapılarak onanmıştı. Buna göre Navalni 2 yıl 8 ay cezaevinde kalacak.

AFP/SSB, TY

©️ Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Ukrayna: Muhalif Rus gazeteci cinayetini biz kurguladık

Ukrayna polisinin cinayete kurban gittiğini açıkladığı Putin karşıtı Rus gazeteci basın mensuplarının karşısına çıktı. Ukrayna istihbaratı cinayeti, gazeteciyi Rusya'dan korumak için kurguladıklarını açıkladı.  

Putin'in siyasi rakibi Navalny'ye mahkumiyet

Rus muhalefetinin önde gelen temsilcilerinden Navalny yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu.  

Rusya'da Navalni hakkındaki hapis cezası onandı

Rusya'da Kremlin muhalifi Navalni'ye verilen hapis cezası, temyiz mahkemesince onandı. Geçen ay Almanya'dan Rusya'ya dönen Navalni, şartlı tahliye koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmıştı.  

Benzer içerik

Symbolbild Beziehungen Russland EU

Rusya'ya yaptırımlar için düğmeye basıldı 22.02.2021

AB dışişleri bakanları, muhalif politikacı Navalni'nin hüküm giymesiyle ilgili olarak Rusya'ya yaptırımlar için düğmeye bastı. Yaptırımların bir hafta içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Symbolfoto Verhältnis USA EU

AB için "ABD'den tam bağımsızlık" mümkün mü? 26.02.2021

AB liderler zirvesinin ikinci gününde Avrupa'nın savunma ve güvenlik alanında özerklik planları, NATO ile işbirliği ve ABD'den ne ölçüde bağımsız olunabileceği gündemdeydi.

Russland Moskau | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger

Navalni gösterilerinde 11 bin kişi gözaltına alındı 03.02.2021

Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin serbest bırakılması için düzenlenen gösterilere katılan 11 binden fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Kremlin ise eylemcilere müdahalenin "meşru" olduğunu savundu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Yemen'e acil yardım çağrısı

BM, iç savaşla boğuşan Yemen'de kıtlığa karşı 3,85 milyar dolar acil yardıma ihtiyaç olduğunu açıkladı. 5 yaş altındaki 400 bin çocuğun açlıktan ölmek üzere olduğuna dikkat çekildi.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  