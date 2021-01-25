 AB’den pandemiye karşı ek önlem önerileri | AVRUPA | DW | 25.01.2021

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AVRUPA

AB’den pandemiye karşı ek önlem önerileri

AB Komisyonu mutasyona uğrayan koronavirüsün Birlik içinde yayılmasını engellemek amacıyla bir dizi yeni önerilerde bulundu. Buna göre Birlik içinde seyahat edeceklerden test ve karantina istenebilecek.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu korona pandemisini kontrol altına alabilmek ve yeni ortaya çıkan korona mutasyonlarının yayılmasını engellemek amacıyla Avrupa'ya yönelik seyahatler ve kıta içerisinde yapılacak geziler konusunda bazı yeni önlemler alınmasını tavsiye etti.

Komisyondan Pazartesi günü Brüksel'de yapılan açıklamada, ülkeler arasında yapılacak seyahatlerle ilgili karantina ve test konusunda şu önerilerde bulunuldu:

Eğer AB'de ülkeler arası seyahat edenler 14 gün içinde görülen yeni vaka oranı her 100 bin kişide 500'den fazla olan bölgelerden gelirlerlerse giriş yapılacak ülke girişten önce söz konusu yolcudan PCR testi yaptırmasını ve kendini karantinaya almasını talep etmeli. Ancak Komisyon karantina süresi ile ilgili bir öneride bulunmadı.

Buna ek olarak, pandemiden ciddi şekilde etkilenen bölgeler için geçen yıl uygulanmaya başlayan ve AB ölçeğinde risk durumunu gösteren gri, yeşil, turuncu ve kırmızı tanımlamalarının yanı sıra riskin daha yoğun olarak gözlemlendiği bölgeler için ayrıca koyu kırmızı tanımının da ilave edilmesi gerektiği belirtildi.

Komisyon, sınır bölgelerinde yaşayanların ise bazı seyahat kısıtlamalarından muaf tutulmaları gerektiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, iş veya eğitim gibi gerekçelerle sık olarak sınırlar arası seyahat etmek zorunda olanların karantinaya alınmaması ve her defasında test yaptırmaya zorlanmamaları istendi.

Pandeminin etkisinin sınırın her iki tarafında da benzer olması durumunda da test yükümlülüğünün uygulanmaması önerildi.

"Sınırlar kapatılmamalı"

Komisyondan yapılan açıklamada, gerekli olmayan seyahatlere çıkılmaması konusunda da uyarıda bulunulurken, Schengen bölgesindeki sınır kapılarının kapatılmasına karşı olunduğu da bir kez daha vurgulandı.

Komisyon ayrıca üçüncü ülkelerden AB'ye gelen yolcular için de  ek önlemler alınması  çağrısında bulundu.

Kısıtlamalara rağmen örneğin AB vatandaşları veya aile bireyleri gibi AB'ye seyahat etmesine izin verilen yolculardan ise üç günü geçmemek kaydıyla negatif sonuç gösteren bir PCR testi ibraz etmelerinin uygun olacağı kaydedildi.

epd /TY,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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