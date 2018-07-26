 AB′den Pakistan′daki seçim sürecine eleştiri | DÜNYA | DW | 27.07.2018

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DÜNYA

AB'den Pakistan'daki seçim sürecine eleştiri

Pakistan'da İmran Han'ın zaferiyle sonuçlandığı açıklanan genel seçimlerde hile iddiaları sürüyor. Seçimlerin tekrarı için protestolar düzenlenecek. AB gözlemcileri ise seçimlere eşit şartlarda gidilmediği görüşünde.

Seçimleri kazanan PTI lideri İmran Han (sağda) partisinin sözcüsüyle konuşuyor

Seçimleri kazanan PTI lideri İmran Han (sağda) partisinin sözcüsüyle konuşuyor

Pakistan'da Seçim Komisyonu'nun İmran Han liderliğindeki Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisini seçimin galibi ilan etmesiyle birlikte Avrupa Birliği temsilcileri de gözlem raporunu açıkladı. Sonuçların "güvenilir" olduğunu ilan eden AB gözlemcileri, seçim sürecinin ise "eşit şartlarda gerçekleşmediği" eleştirisinde bulundu.

AB Seçim Gözlem Misyonu Başkanı Michael Gahler, başkent İslamabad'da raporun açıklandığı basın toplantısında tüm tarafların eşit şartlarda yarışmasını sağlamak için birtakım yasal düzenlemeler bulunmasına karşın seçimlerin eşit olmayan bir ortamda gerçekleştiğini söyledi.

Seçimlerin görece şeffaf şartlarda gerçekleştiğini belirten Gahler, "Seçim süreciyle ilgili genel değerlendirmemiz 2013'teki kadar iyi olmadığıdır" ifadesini kullandı.

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DW'ye de bir açıklamada bulunan AB Misyonu Başkanı Gahler, seçim öncesinde medya üzerinde kurulan baskılar ve hapisteki eski Başbakan Şahbaz Şerif'in partisi Pakistan Müslüman Birliği'nden (PML-N) yetkililere ve aktivistlere karşı getirilen yasaklamaların, sözünü ettikleri eşitsiz şartları doğurduğunu söyledi.

Ülke çapında 113 farklı seçim bölgesinde 582 sandık başında oy verme işlemini gözlemleyen 120 kişilik AB ekibi, seçim öncesi kampanya döneminin bir önceki seçimlere göre daha kötü bir ortamda gerçekleştiğini söylese de, Pakistan ordusunun bu yılki seçimlere herhangi bir müdahalede bulunmadığı sonucuna vardığını açıkladı.

Çoğunluğu sağlayamadı

Açıklanan sonuçlara göre, eski kriket yıldızı İmran Han'ın partisi PTI, parlamentonun 342 sandalyeli alt kanadı Pakistan Ulusal Meclisi'nde 116 sandalye elde etti. Hükümet kurmak için 137 sandalye gereken mecliste 272 sandalyenin sahibi doğrudan seçimlerle belli olurken, 70 sandalye kadınlar ve dini azınlıklar için ayrılmış durumda.

Han'ın en büyük rakibi ve yolsuzluk suçlamasıyla 10 yıl ceza alan hapisteki eski başbakan Navaz Şerif'in oğlu Şahbaz Şerif liderliğindeki PML-N ise 64 sandalye kazandı.

Yüzde 52 olarak kayıtlara geçen katılım oranı, bir önceki seçime göre düşük kaldı. 2013 yılındaki seçimlerde katılım oranı yüzde 54,8'di.

PTI'nin 137 sandalyeye ulaşamaması nedeniyle koalisyon seçeneklerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Diğer büyük partilerin Han ile koalisyon hükümeti kurmaya yanaşmaması durumunda bile PTI'nin meclisteki küçük partiler ve bağımsız milletvekilleriyle ortaklık kurması güçlü bir ihtimal.

İmran Han

İmran Han zaferini Perşembe günü televizyon yayınıyla ilan etmişti

Hile iddiaları

Seçimlerde PTI lehine hile yapıldığı, özellikle PML-N'nin Pakistan ordusu tarafından hedef alındığı iddiaları ise devam ediyor.

Milletvekili ve Şahbaz Şerif'in yeğeni Hamza Şahbaz Şerif, PML-N adına bugün "Tüm çekincelerimize rağmen muhalefet sandalyelerinde oturacağız" diyerek sonuçları kabul ettiklerini söylese de, takip eden saatlerde aksi yönde açıklamalar yapıldı.

PML-N ve İslam Uleması Cemaati (JUI-F) partisinin oluşturduğu Tüm Partilerin Konferansı isimli grup adına Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Maulana Fazalur Rehman, sonuçlara itiraz edeceklerini ilan etti. Rehman, seçimlerin tekrarlanması için protetso eylemleri düzenleyeceklerini duyurdu.

Perşembe günü oyların henüz yarısı sayılmışken bir açıklama yapan Şahbaz Şerif de seçimlerde "açık bir şekilde hile yapıldığını" söylemiş ve "hatanın düzeltilmesi için tüm siyasi ve hukuki seçenekleri devreye alacaklarını" belirtmişti.

Pakistan'daki bağımsız İnsan Hakları Komisyonu da bazı bölgelerde kadınların oy vermesinin önünde engeller yaratıldığını duyurmuştu. Pakistan Seçim Komisyonu ise bu iddiaların tümünü reddetmişti.

DW,AP,AFP/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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