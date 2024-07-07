AB'den "Türk Zirvesi"ne katılan Orban'a tepki

Kuzey Kıbrıs'ın da temsil edildiği Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine gözlemci olarak katılan Orban'ın kendilerini temsil etmediğini söyleyen AB, Kuzey Kıbrıs'ın "meşrulaştırılmasına" karşı olduklarını belirtti.

Avrupa Birliği (AB), 5-6 Temmuz tarihlerinde Azerbaycan'ın Şuşa kentinden düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a, zirvede AB Konseyi'ni temsil etme gibi bir görev verilmediğini açıkladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisi EEAS tarafından yayınlanan açıklamada, ziyaretin "yalnızca Macaristan ve bu örgüt arasındaki ikili ilişkiler çerçevesinde" gerçekleştiği vurgulandı.

Orban'ın geçen Ukrayna'ya ve hemen ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e düzenlediği sürpriz ziyaretlere Brüksel tepki göstermiş, Orban'ın AB'yi temsil etme gibi bir fonksiyonunun olmadığını dile getirmişti. Macaristan, Temmuz ayının başından bu yana AB Konseyi'nin başkanlığını yürütüyor. Konsey'in başkanlığı, 6 ayda bir el değiştirmek üzere, rotasyon prensibiyle yürütülüyor.

Brüksel, Orban ile Putin'in verdiği samimi resimden rahatsızlık duydu Fotoğraf: Valeriy Sharifulin/SNA/IMAGO

Kuzey Kıbrıs vurgusu

Borrell, X üzerinden de paylaştığı açıklamada, "AB, Kıbrıslı Türklerin ayrılıkçı yapısını meşrulaştırma çabalarını reddetmekte ve yalnızca Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımaktadır“ ifadelerini kullandı.

Dünyada yalnızca Türkiye'nin tanıdığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), zirvede ilk kez liderler düzeyinde temsil edildi. Üyeleri Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan olan örgütte, Macaristan, Türkmenistan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ve KKTC gözlemci sıfatıyla yer alıyor.

Orban: İş birliği çıkarımıza

Öte yandan Orban, zirve sırasında çekilen aile fotoğrafını X üzerinden paylaştı.

Paylaşımında, Rusya-Ukrayna savaşının "dünyayı yeniden bloklara böldüğünü" söyleyen Orban, "Dünya ülkeleriyle açık, barışçıl ve dinamik ekonomik ilişkiler sürdürmek, Macaristan'ın çıkarınadır. Türk Devletleri Teşkilatı'nın üye ülkeleri, bu hedeflerimize ulaşma konusunda iyi ortaklarımızdır" ifadelerini kullandı.

Filistin'i tanıma çağrısı

Zirvenin sonunda ayrıca "Karabağ Deklarasyonu" adı verilen bir metin imzalandı. Stratejik ortaklıkların daha da güçlendirilmek istendiği mesajının verildiği deklarasyonda, savunma da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ortak faaliyetlerin sürdürülmesi niyeti vurgulandı. Metinde Gazze'de sivillerin hedef alınması da kınanırken, tüm ülkeler Filistin Devleti'ni tanımaya davet edildi. Öte yandan Macaristan'ın Türk Yatırım Fonu'na katılma kararı da memnuniyetle karşılandı.

Zirvede Türkiye'yi, Türkiye-Hollanda maçını yerinde izlemek üzere Almanya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve kendisine eşlik eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti.

DW,AFP / BÜ,ET