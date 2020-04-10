 AB’den Myanmarlı işçilere 5 milyon euroluk destek fonu | AVRUPA | DW | 30.04.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

AB’den Myanmarlı işçilere 5 milyon euroluk destek fonu

Avrupa Birliği bu ayın başında duyurduğu Myanmarlı tekstil işçileri için destek paketi ödemelerine başlıyor. Toplam 5 milyon euroluk yardım ödemeleri doğrudan korona nedeniyle işlerini kaybeden işçilere havale edilecek.

default

Avrupa Birliği (AB), Myanmar’da korona krizi nedeniyle işini kaybeden tekstil işçileri için yardım ödemelerine 1 Mayıs’ta başlıyor.

AB, 8 Nisan’da işçilere doğrudan nakit yardımı öngören 5 milyon euroluk "Myan Ku Acil Nakit Fonu"  isimli bir fon oluşturulduğunu duyurmuştu. "Korona krizi ve benzeri kürsel krizlerde en fazla mağdur olanların her zaman yoksullar olduğuna" dikkat çeken AB Myanmar Büyükelçisi Kristian Schmidt, söz konusu yardımla Birliğin, binlerce Myanmarlı işçi ve ailesiyle gerçek bir dayanışma örneği gösterdiğini ifade etti.

"Myan Ku Fonu" işlerini kaybeden tekstil işçilerine Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında mali destek vermek üzere doğrudan nakit para transferi yapılmasını öngörüyor. Önümüzdeki haftalarda 90 binden fazla işçinin bu yardım fonundan yararlanması planlanıyor.

"Tekstil sektörünün önünde zorlu bir süreç var"

Uzmanlar, Myanmar'da hazır giyim sektörünün pandemi yüzünden uluslararası müşterilerin siparişlerini geciktirmesi, iptal etmesi ya da azaltması nedeniyle önümüzdeki aylarda büyük zorluklarla karşı karşıya kalacağı öngörüsünde bulunuyor.

AB verilerine göre ülkede, Mart ayı sonu itibarıyla sektördeki 25 binden fazla işçi işini kaybetti. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yaklaşık 700 bin tekstil işçisinin yarısı da ücretsiz izne çıkartılma ya da tamamen işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Devlet haber platformu Global New Light of Myanmar’a göre, ülkenin ihracat gelirlerinin önemli bir bölümünü tekstil oluşturuyor. 2018 / 2019 mali yılında 4,6 milyar doları geçen tekstil ihracatının ülkenin toplam ihracatının yüzde 10'una ulaştığı belirtiliyor.

Myanmar’ın ürettiği tekstil ürünlerinin yüzde 70'inin ihraç edildiği AB, 2013’te ülkede hazır giyim sektöründe sürdürülebilirlik hedefiyle bir proje başlatmıştı. SMART adlı proje, toplumsal ve ekolojik sürdürülebilirlik için tekstil firmaları, sendikalar ve fabrika sahiplerini bir araya getiriyor.

DW, KNA / SÖ, TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Almanya'dan Rohingyalara 15 milyon euro ek yardım

Bangladeş’te Rohingya Müslümanlarının kaldığı mülteci kampını ziyaret eden Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, 15 milyon euro ilave yardım sözü verdi. Bakan Avrupa’ya da Myanmar’a yaptırımı gözden geçirme çağrısı yaptı. (26.02.2020)  

Benzer içerik

EU-Finanzministertreffen per Videoschalte

AB ülkelerine 500 milyar euro değerinde mali yardım paketi 10.04.2020

AB maliye bakanları, koronavirüs salgının olumsuz etkilediği üye ülkelerin ekonomisinin toparlanabilmesi için hazırlanan mali paket konusunda uzlaşma sağladı. Paket, 500 milyar euro destek öngörüyor.

Symbolbild Rüstungsexporte Deutschland

Almanya’nın silah ve teçhizat ihracatı rekor düzeyde 10.04.2020

Almanya’nın silah ve teçhizat ihracatı yılın ilk çeyreğinde rekor düzeyde seyretti. Hükümet, yılın ilk üç ayında 1 milyar 160 milyon euroluk ihracata izin verdi.

Türkei EU Flaggen Symbolbild

Türkiye’nin ihracatında AB’nin payı artıyor 03.02.2020

Türkiye ile AB arasındaki diplomatik ilişkiler giderek zayıflasa da, ticari ilişkiler artmaya devam ediyor. Türkiye’nin ihracatında AB ülkelerinin payı yüzde 50’ye ulaştı. En çok ihracat yapılan ülke ise Almanya.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

"Virüs gücünü yitirdi ama açlıktan ölmemize az kaldı"

Avrupa'da koronavirüsten en çok can kaybının yaşandığı İtalya'da 4 Mayıs’ta başlayacak ikinci aşamaya dair halk endişeli. Bu kez de geçim mücadelesi vermek zorunda olduklarını anlatıyorlar. Roma'dan Esma Çakır'in haberi:  

FOTO-GALERİ

Ein Tuch mit einem gemalten Regenbogen hängt von einem Balkon (picture-alliance/abaca/IPA/P. Tenagli)

Koronavirüs günlerinde dayanışma ve mizah

Salgın dünyada çok kişiyi iyilik yapmaya teşvik etti. Maddi yardım, kibar bir jest veya sadece birazcık cesaretlendirme.  