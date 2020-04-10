AB’den Myanmarlı işçilere 5 milyon euroluk destek fonu

Avrupa Birliği (AB), Myanmar’da korona krizi nedeniyle işini kaybeden tekstil işçileri için yardım ödemelerine 1 Mayıs’ta başlıyor.

AB, 8 Nisan’da işçilere doğrudan nakit yardımı öngören 5 milyon euroluk "Myan Ku Acil Nakit Fonu" isimli bir fon oluşturulduğunu duyurmuştu. "Korona krizi ve benzeri kürsel krizlerde en fazla mağdur olanların her zaman yoksullar olduğuna" dikkat çeken AB Myanmar Büyükelçisi Kristian Schmidt, söz konusu yardımla Birliğin, binlerce Myanmarlı işçi ve ailesiyle gerçek bir dayanışma örneği gösterdiğini ifade etti.

"Myan Ku Fonu" işlerini kaybeden tekstil işçilerine Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında mali destek vermek üzere doğrudan nakit para transferi yapılmasını öngörüyor. Önümüzdeki haftalarda 90 binden fazla işçinin bu yardım fonundan yararlanması planlanıyor.

"Tekstil sektörünün önünde zorlu bir süreç var"

Uzmanlar, Myanmar'da hazır giyim sektörünün pandemi yüzünden uluslararası müşterilerin siparişlerini geciktirmesi, iptal etmesi ya da azaltması nedeniyle önümüzdeki aylarda büyük zorluklarla karşı karşıya kalacağı öngörüsünde bulunuyor.

AB verilerine göre ülkede, Mart ayı sonu itibarıyla sektördeki 25 binden fazla işçi işini kaybetti. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yaklaşık 700 bin tekstil işçisinin yarısı da ücretsiz izne çıkartılma ya da tamamen işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Devlet haber platformu Global New Light of Myanmar’a göre, ülkenin ihracat gelirlerinin önemli bir bölümünü tekstil oluşturuyor. 2018 / 2019 mali yılında 4,6 milyar doları geçen tekstil ihracatının ülkenin toplam ihracatının yüzde 10'una ulaştığı belirtiliyor.

Myanmar’ın ürettiği tekstil ürünlerinin yüzde 70'inin ihraç edildiği AB, 2013’te ülkede hazır giyim sektöründe sürdürülebilirlik hedefiyle bir proje başlatmıştı. SMART adlı proje, toplumsal ve ekolojik sürdürülebilirlik için tekstil firmaları, sendikalar ve fabrika sahiplerini bir araya getiriyor.

DW, KNA / SÖ, TY

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