 AB′den Myanmar′daki darbecilere ek yaptırımlar | DÜNYA | DW | 19.04.2021

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DÜNYA

AB'den Myanmar'daki darbecilere ek yaptırımlar

AB, Myanmar'da 1 Şubat'ta düzenlenen darbeyle seçilmiş hükümeti deviren cuntacılara karşı ek yaptırımlar açıkladı. Yaptırımlar on cuntacı ve iki şirketi hedef alıyor.

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Avrupa Birliği, askeri darbe nedeniyle Myanmar'a karşı yeni yaptırımlar uygulanmasını kararlaştırdı. AB Dışişleri Bakanları toplantısında alınan karar uyarınca askeri cuntanın on temsilcisine seyahat yasağı getirilecek ve bu kişilerin AB ülkelerindeki varlıkları dondurulacak.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ayrıca ilk kez orduyla bağlantılı iki büyük holdinge de yaptırım uygulanacağını kaydetti. Myanmar'daki askeri rejimin şiddet politikasını sürdürerek ülkeyi çıkmaza soktuğunu, orduyu müzakere masasına oturtabilmek için baskıyı artırdıklarını belirten Maas, Myanmar'daki askeri yönetimi 24 Nisan'da düzenlenecek Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) toplantısını krizden çıkış yolları bulmak için kullanmaya çağırdı.

"Hızla yürürlüğe girecek"

Yaptırım listesine alınan on kişi ve iki şirketin adları henüz açıklanmazken Maas, yaptırımların "önümüzdeki günlerde çok hızlı bir şekilde yürürlüğe gireceğini" kaydetti.

İngiltere ve ABD daha önce Myanmar'da ordunun kasası olarak bilinen iki şirkete karşı yaptırım açıklamıştı.

Göstericilere karşı şiddet sürüyor

Myanmar'da ordu 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, yapılan darbe ülkede on yıldır süren demokratikleşme sürecini sona erdirmişti. Cunta, darbeyi protesto için ülkede düzenlenen kitle gösterilerine şiddet kullanarak yanıt veriyor. Yardım kuruluşlarının verilerine göre şimdiye kadar gösterilerde en az 700 kişi hayatını kaybetti.

AB, darbenin ardından Mart ayı ortasında ordu ve polisten 11 yetkiliye karşı yaptırım önlemleri açıklamıştı. Ordunun kontrolündeki şirketlere de AB içinde iş yapma yasağı getirilmiş, ancak hukuki sıkıntılar nedeniyle ilk etapta yürürlüğe konmamıştı.

AFP/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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