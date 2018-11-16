 AB′den Kaşıkçı için şeffaf soruşturma çağrısı | AVRUPA | DW | 18.11.2018

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AVRUPA

AB'den Kaşıkçı için şeffaf soruşturma çağrısı

Avrupa Birliği, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için şeffaf soruşturma istedi. ABD Başkanı Trump ise Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladıkları raporun iki gün içerisinde yayınlanacağını söyledi.

Jamal Khashoggi (imago/IP3press/A. Morissard)

Avrupa Birliği (AB) Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için şeffaf soruşturma talebini tekrarladı. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ortak yazılı açıklamasında "Bu korkunç cinayete ilişkin tüm detayların açığa çıkarılması ve suçluların hesap vermesi gerekiyor" denildi. Açıklamada "Avrupa Birliği olayın başından bu yana derinlemesine, güvenilir ve şeffaf bir soruşturma talebi çağrısında bulunmuştur" ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruşturmanın sonucunun yakından takip edileceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump

Trump: Kaşıkçı raporu hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump ise Kaşıkçı cinayeti ile ilgili kapsamlı bir raporun iki gün içerisinde hazır olacağını açıkladı. Trump, "Önümüzdeki iki gün içerisinde, muhtemelen Pazartesi ya da Salı, elimizde tam bir rapor olacak" diye konuştu. Trump, raporun cinayete kimin sebep olduğu ve kimin yaptığı gibi sorulara da yanıt vereceğini belirtti.

Washington Post gazetesi, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini verenin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğu sonucuna vardığını öne sürmüştü. 15 Suudi ajanın bu emri yerine yetirmek üzere devlete ait uçakla İstanbul'a gittiğinin ve Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürdüğünün CIA tarafından tespit edildiği aktarılmıştı.

Haberde, CIA'in Veliaht Prens bin Selman'ın kardeşi olan Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Halid bin Selman ile Cemal Kaşıkçı arasında yapılan telefon görüşmesi başta olmak üzere birden çok istihbarat bilgisini değerlendirdiğini ifade edilmişti.

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Kaşıkçı cinayeti neden bu kadar gündem oldu?

AP,dpa/ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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"CIA Kaşıkçı cinayetinden Veliahtı sorumlu tutuyor"

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emriyle gerçekleştirildiği sonucuna vardı. (17.11.2018)  

Almanya: Kaşıkçı cinayetinde açıkta kalan pek çok soru var

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'dan gelen açıklamalar Almanya'yı tatmin etmedi. Dışişleri Bakanlığı, "esas sorumluluğun kimde olduğu" gibi açıkta kalan pek çok soru bulunduğuna dikkat çekti. (16.11.2018)  

Kaşıkçı soruşturmasında soru işaretleri

Bulunmayan bir ceset, soruşturulamayan iddialar, hukuken ve tıbben onaylanmamış bir ölüm için cenaze töreni. İstanbul’da yürütülen Kaşıkçı soruşturmasından beklentiler azalırken Ankara uluslararası soruşturma istiyor. (16.11.2018)  

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Kaşıkçı cinayeti neden bu kadar gündem oldu?  

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