AB'den Kıbrıs'a Türkiye üzerinden göç konusunda destek sözü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Mart ayı başında Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini ve Ankara'daki temaslarında Türkiye üzerinden Kıbrıs Cumhuriyeti'ne geçen sığınmacıların sayısındaki artışı görüşeceğini söyledi.

Schinas, Pazartesi günü AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da İçişleri Bakanı Nikos Nouris'le bir araya geldi. Görüşmeye video konferans yoluyla bağlanan AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Birliğin sığınmacıların iltica başvurularının değerlendirilmesi, mülteci yurtlarına yerleştirilmesi ve geri gönderilmesi süreçlerinde Kıbrıs'a destek sözü verdi.

Kıbrıs Cumhuriyeti, nüfusuna oranla en fazla iltica başvurusu alan AB ülkesi konumunda. Nouris, kuzeyle güneyi birbirinden ayıran sınırın adanın hassas noktası olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'den her gün deniz ve hava yoluyla çok sayıda göçmenin geldiğini belirtti.

Frontex'ten destek sözü

İçişleri Bakanı Nouris, yalnızca 2021'de Kuzey Kıbrıs'tan 12 bin sığınmacının ülkeye geldiği bilgisini paylaşmıştı.

Kıbrıs Cumhuriyeti devlet radyosu, Rum polisinin verdiği bilgiye dayanarak, yalnızca geçen Çarşamba gecesi içinde 100'den fazla göçmenin Kıbrıs'ın kuzeyinden güneyine geçtiğini duyurmuştu.

AB sınır koruma ajansı Frontex Başkanı Fabrice Leggeri, Birlik üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'ne "olağanüstü bir zorlukla" karşı karşıya olduğunu belirterek destek sözü vermişti. Nouris'e göre, sadece 2021 yılında Kuzey Kıbrıs'tan 12 bin kişi sığınma talebiyle güneye geçti. Ülkeye son dönemde özellikle Birlik düzenlemeleri çerçevesinde iltica başvurusunda bulunmak isteyen çok sayıda Afrika kökenli sığınmacı geliyor.

DW,dpa/SÖ,JD

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