 AB′den Kıbrıs′a Türkiye üzerinden göç konusunda destek sözü | Avrupa | DW | 21.02.2022

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Avrupa

AB'den Kıbrıs'a Türkiye üzerinden göç konusunda destek sözü

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas, Mart başında Türkiye’ye giderek, Kıbrıs’ın kuzeyinden güneyine geçen sığınmacıların sayısındaki artışı görüşeceğini bildirdi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas

Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Mart ayı başında Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini ve Ankara'daki temaslarında Türkiye üzerinden Kıbrıs Cumhuriyeti'ne geçen sığınmacıların sayısındaki artışı görüşeceğini söyledi. 

Schinas, Pazartesi günü AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da İçişleri Bakanı Nikos Nouris'le bir araya geldi. Görüşmeye video konferans yoluyla bağlanan AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Birliğin sığınmacıların iltica başvurularının değerlendirilmesi, mülteci yurtlarına yerleştirilmesi ve geri gönderilmesi süreçlerinde Kıbrıs'a destek sözü verdi. 

Kıbrıs Cumhuriyeti, nüfusuna oranla en fazla iltica başvurusu alan AB ülkesi konumunda. Nouris, kuzeyle güneyi birbirinden ayıran sınırın adanın hassas noktası olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'den her gün deniz ve hava yoluyla çok sayıda göçmenin geldiğini belirtti.

Frontex'ten destek sözü

İçişleri Bakanı Nouris, yalnızca 2021'de Kuzey Kıbrıs'tan 12 bin sığınmacının ülkeye geldiği bilgisini paylaşmıştı.

Kıbrıs Cumhuriyeti devlet radyosu, Rum polisinin verdiği bilgiye dayanarak, yalnızca geçen Çarşamba gecesi içinde 100'den fazla göçmenin Kıbrıs'ın kuzeyinden  güneyine geçtiğini duyurmuştu.

AB sınır koruma ajansı Frontex Başkanı Fabrice Leggeri, Birlik üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'ne "olağanüstü bir zorlukla" karşı karşıya olduğunu belirterek destek sözü vermişti. Nouris'e göre, sadece 2021 yılında Kuzey Kıbrıs'tan 12 bin kişi sığınma talebiyle güneye geçti. Ülkeye son dönemde özellikle Birlik düzenlemeleri çerçevesinde iltica başvurusunda bulunmak isteyen çok sayıda Afrika kökenli sığınmacı geliyor.

DW,dpa/SÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Yunan sahil güvenliğine "sığınmacıları suya atma" suçlaması

Kamerunlu bir göçmen Yunan sahil güvenliğini kendi de dahil üç sığınmacıyı denize atıp ölüme terk etmekle suçladı. İki kişinin cesedinin daha sonra Türk yetkililer tarafından bulunduğu kaydedildi.  

Kıbrıs üzerindeki göç baskısı artıyor

Güney Kıbrıs'a yıl başından bu yana geçiş yapan sığınmacı sayısının 700'ü aştığı bildirildi. Sığınmacıların kamplara sığmadığı ve suç vakalarının arttığı bildiriliyor.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

İngiltere'nin Brentwood kentinde kasırga nedeniyle bir ağacın devrilmesi sonucu ağır hasar gören bir ev

Avrupa‘da Zeynep’ten sonra Antonia korkusu

Almanya'da "Zeynep" ismi verilen kasırga, çok sayıda Avrupa ülkesinde 16 kişinin ölümüne neden oldu. Maddi hasarın iki günde 900 milyon euroyu aştığı tahmin ediliyor. Yeni alçak hava basıncı Antonia yolda.  

FOTO-GALERİ

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  