 AB′den İsrail′in ″teröre destek″ suçlamasına yanıt | AVRUPA | DW | 17.07.2018

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AVRUPA

AB'den İsrail'in "teröre destek" suçlamasına yanıt

AB, İsrail'in terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu savunduğu sivil toplum kuruluşlarına 5 milyon euro destek sağladığı suçlamasını geri çevirdi. AB'nin yanıtı İsrail'i tatmin etmedi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Kasım ayında Brüksel'de görüşmüştü.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Kasım ayında Brüksel'de görüşmüştü.

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Avrupa Birliği (AB), İsrail tarafından kendilerine yöneltilen, terörle bağlantılı örgütlere destek verdikleri yönündeki suçlamayı geri çevirdi. İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan Mayıs ayında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'ye bir rapor göndermiş, raporda İsrail AB'yi "terör örgütleriyle bağlantısı olan ya da İsrail karşıtı boykotu destekleyen" 13 sivil toplum kuruluşuna 5 milyon euroyu aşkın destek sağlamakla suçlamıştı.

Federica Mogherini, İsrail'in suçlamasını sert bir dille reddetti. Mogherini Erdan'a 5 Temmuz tarihinde gönderdiği ve kamuoyuna bugün yansıyan mektupta söz konusu iddiaların "temelsiz ve kabul edilemez" olduğunu belirterek,  "muğlak ve asılsız suçlamaların yalnızca dezenformasyon kampanyalarına katkı sağladığını" dile getirdi.

AB fonlarının İsrail karşıtı boykot amacıyla kullanılmadığını kaydeden Mogherini, buna rağmen AB yardımlarını alan bazı sivil toplum örgütlerinin Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) olarak bilinen İsrail karşıtı uluslararası boykot hareketiyle bağlantılarının olabileceğini belirtti.

Mogherini, "Bir örgüt ya da bireyin BDS hareketleriyle bağlantısı olması, bu kişi ya da kurumun hukuka aykırı hareketlerde bulunduğu ya da AB fonlarından faydalanma hakkını kaybedeceği anlamına gelmez" dedi.

Gilad Erdan

Gilad Erdan

"Gülünç bir mazeret"

Gilad Erdan, Mogherini'nin mektubuna, Salı günü Facebook üzerinden yanıt verdi. Facebook paylaşımında Mogherini'nin mektubunu "gülünç bir mazeret" olarak nitelendiren Erdan, AB fonlarının, başka faaliyetler için tahsis edilmiş olsalar dahi nihayetinde İsrail karşıtı boykotlar için kullanıldığını savundu.

2017 sonunda ABD Başkanı Donald Trump'ın onlarca yıllık ABD politikası ve uluslararası uzlaşıdan saparak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacaklarını açıklamasına uluslararası toplum tepki göstermişti. AB, ABD'nin hamlesine karşı ortak bir açıklama yayınlamayı planlamış ancak açıklama Macaristan, Romanya ve Çekya tarafından engellenmişti.

dpa/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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