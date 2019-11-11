AB'den İran'a yaptırım uyarısı

AB ülkeleri İran'ı nükleer programı nedeniyle olası BM yaptırımları konusunda uyardı. Almanya, Fransa ve İngiltere'nin Dışişleri Bakanlarıyla, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, dün akşam yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Tahran'a kendisiyle varılan nükleer anlaşmaya aykırı adımlarını geri çekmeye çağırdı.



Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "İran'ın adımının son derece endişe verici" olduğunu belirtti.

Maas, İran'la varılan nükleer anlaşma şartlarında yer alan mutabakatın 36'ıncı maddesinin işletilebileceğine ve bu maddenin anlaşamazlığın aşılmasına dair gereken adımları tayin ettiğini vurguladı. Maas, şayet bu konudaki anlaşmazlığın yine de aşılmaması halinde, AB'nin İran'a yönelik yaptırımlar uygulayabileceğini söyledi.

Yayınlanan ortak açıklamada,"Biz uluslararası barış ve güvenliğin teminine yönelik Ortadoğu'da gerilimi azaltmanın koşullarını yaratmak ve kolaylaştırmak için diplomatik çabalarımızı sürdürmeye hazırız. Ancak bu çabalar İran'ın son faaliyetleriyle giderek güçleşiyor" denildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) yayımladığı son raporunda, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yeniden başladığını teyit etmişti. UAEK, sorunun bir an önce çözülebilmesi için Tahran'a Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile işbirliği çağrısında bulundu.

Açıklamada, İran'ın düşük derecede zenginleştirilmiş uranyum stoklarına ilişkin azami sınırları aştığı belirtilerek bu adımların geri alınması çağrısı yapıldı.

Tahran yönetimi, Perşembe günü Kum kentindeki Frodo tesisisinde nükleer zenginleştirme faaliyetlerine başlandığını, Pazar günü de uranyumun yüzde beş oranında zenginleştirildiğini resmen açıklamıştı. 2015 yılında İran'la varılan nükleer anlaşma, zenginleştirmenin yüzde 3,67 sınırını aşmamasını öngörüyor. Anlaşma öncesinde İran uranyumu yüzde 20 oranında zenginleştiriyordu. Nükleer silah başlığı üretmek için uranyumun yüzde 90 oranında zenginleştirilmesi gerekiyor.

Tahran, ABD'nin geçen yıl nükleer mutabakattan tek taraflı olarak çekilmesi ve İran'a yönelik yeni yaptırımlar uygulamasının ardından anlaşmanın şartlarını ihlâl etmeye başlamıştı. İran, ABD'nin yaptırımları kaldırması hâlinde söz konusu ihlâllere son vererek yeniden anlaşmaya uyacağını belirtiyor.

dpa, AFP / MK,HT

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