 AB′den İran′a yaptırım uyarısı | DÜNYA | DW | 12.11.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

AB'den İran'a yaptırım uyarısı

İngiltere, Fransa, Almanya ve AB, İran'ın Fordo nükleer tesisinde uranyum zenginleştirmeye başlamasıyla kendisiyle varılan nükleer anlaşmaya aykırı hareket ettiğini belirterek bu adımından vazgeçmesini istedi.

ARŞİV

ARŞİV

AB ülkeleri İran'ı nükleer programı  nedeniyle olası BM yaptırımları konusunda uyardı. Almanya, Fransa ve İngiltere'nin Dışişleri Bakanlarıyla, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, dün akşam yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Tahran'a kendisiyle varılan nükleer anlaşmaya aykırı adımlarını geri çekmeye çağırdı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "İran'ın adımının son derece endişe verici" olduğunu belirtti. 

Maas, İran'la varılan nükleer anlaşma şartlarında yer alan mutabakatın 36'ıncı maddesinin işletilebileceğine ve bu maddenin anlaşamazlığın aşılmasına dair gereken adımları tayin ettiğini vurguladı. Maas, şayet bu konudaki anlaşmazlığın yine de aşılmaması halinde, AB'nin İran'a yönelik yaptırımlar uygulayabileceğini söyledi.

Önerdiğimiz linkler

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran'ın nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini doğrulayarak, Tahran'ın uranyum zenginleştirme çalışmalarında geldiği noktayı açıkladı. (11.11.2019)

İran uranyum zenginleştirme oranını yüzde beşe çıkardığını duyurdu. (10.11.2019)

İran Fordo tesisindeki santrifüjlere uranyum gazı enjeksiyonuna başladığını duyurdu. İran ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na bağlı bir müfettişin akreditasyonunu iptal ettiğini açıkladı. (07.11.2019)

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na bağlı çalışan bir müfettişin İran'da kısa süreliğine alıkonulduğu bildirildi. Olay, İran ile Batı arasındaki uyuşmazlıkların giderek arttığı bir dönemde meydana geldi. (06.11.2019)

İran, ABD’nin tek taraflı olarak çekildiği nükleer anlaşmadan uzaklaşmaya devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı, Fordo tesisindeki santrifüjlere uranyum gazı enjeksiyonuna başlanacağını duyurdu. (05.11.2019)

Yayınlanan ortak açıklamada,"Biz uluslararası barış ve güvenliğin teminine yönelik Ortadoğu'da gerilimi azaltmanın koşullarını yaratmak ve kolaylaştırmak için diplomatik çabalarımızı sürdürmeye hazırız. Ancak bu çabalar İran'ın son faaliyetleriyle giderek güçleşiyor" denildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) yayımladığı son raporunda, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yeniden başladığını teyit etmişti. UAEK, sorunun bir an önce çözülebilmesi için Tahran'a Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile işbirliği çağrısında bulundu.

Açıklamada, İran'ın düşük derecede zenginleştirilmiş uranyum stoklarına ilişkin azami sınırları aştığı belirtilerek bu adımların geri alınması çağrısı yapıldı.

Tahran yönetimi, Perşembe günü Kum kentindeki Frodo tesisisinde nükleer zenginleştirme faaliyetlerine başlandığını, Pazar günü de uranyumun yüzde beş oranında zenginleştirildiğini resmen açıklamıştı. 2015 yılında İran'la varılan nükleer anlaşma, zenginleştirmenin yüzde 3,67 sınırını aşmamasını öngörüyor. Anlaşma öncesinde İran uranyumu yüzde 20 oranında zenginleştiriyordu. Nükleer silah başlığı üretmek için uranyumun yüzde 90 oranında zenginleştirilmesi gerekiyor.

Tahran, ABD'nin geçen yıl nükleer mutabakattan tek taraflı olarak çekilmesi ve İran'a yönelik yeni yaptırımlar uygulamasının ardından anlaşmanın şartlarını ihlâl etmeye başlamıştı. İran, ABD'nin yaptırımları kaldırması hâlinde söz konusu ihlâllere son vererek yeniden anlaşmaya uyacağını belirtiyor.

 

dpa, AFP / MK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Iran Bauarbeiten zweiter Reaktor Atomkraftwerk in Buschehr

BM İran'ın "nükleer" ihlalini doğruladı 11.11.2019

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran'ın nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini doğrulayarak, Tahran'ın uranyum zenginleştirme çalışmalarında geldiği noktayı açıkladı.

Saudi-Arabien | Nach dem Drohnenangriffe | Ölanlage Churais

Almanya, Fransa ve İngiltere saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu 24.09.2019

Almanya, Fransa ve İngiltere Suudi Arabistan’daki saldırıdan İran’ı sorumlu tutan ortak bir açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo açıklama için teşekkür ederken, İran Dışişleri Bakanı Zarif tepki gösterdi.

Iran Atomanlage Natans

İran’dan nükleer anlaşmayı ihlal edecek bir hamle daha 27.09.2019

İran, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayı ihlal edecek bir adım daha attı. Natans tesislerinde, bu anlaşmaya göre kullanımına izin verilmeyen geliştirilmiş santrifüjlerin kullanılmaya başlandığı tespit edildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

ARŞİV

Avrupa'dan Türkiye'ye IŞİD'lilerin iadesi konusunda çağrı

Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türk makamlarından IŞİD'lilerin iadeleri konusunda detaylı bilgileri kendileriyle paylaşmasını istedi. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn ise iade kararı nedeniyle Türkiye'yi eleştirdi.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

The science of horror  