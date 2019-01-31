AB'den İran'a balistik füze ve Suriye uyarısı

Avrupa Birliği, İran'ın balistik füze denemelerinin AB Konseyi'ni "ciddi şekilde endişelendirdiğini" belirterek Tahran'ı söz konusu faaliyetleri sonlandırmaya davet etti.

İran konusunda nadiren ortak açıklama yayımlayan AB, "füzelerinin menzilini ve hassasiyetini artırmaya yönelik çabalarını sürdüren ve denemelerini sıklaştıran" Tahran'ın bu faaliyetlerinin "bölgeyi daha da istikrarsızlaştırıp güvensizliği artırdığını" belirtti.

AB, İran'ı özellikle nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip füzelerle ilgili çalışmalardan kaçınmaya çağırdı.

İran ile P5+1 ülkeleri arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı, Tahran'ın nükleer başlık taşıyabilen balistik füze çalışmalarından sekiz yıla kadar kaçınmasını öngörüyor. Füzelerinin nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip olmadığını ifade eden İran, gerçekleştirdiği denemelerin ilgili BM kararını ihlal etmediğini belirtiyor.

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'nın yanı sıra Almanya, Avrupa Birliği ve İran'ın taraf olduğu anlaşma, Tahran'ın atom bombası üretecek seviyede uranyum zenginleştirmesinin engellenmesi için denetimi kabul etmesini, karşılığında da bu ülkeye uygulanan yaptırımların hafifletilmesini öngörüyordu.

Nükleer anlaşma konusunda güvence

ABD, İran ile imzalanan tarihi anlaşmadan Mayıs 2018'de çekilmişti. Avrupa Birliği bugünkü açıklamasında, mutabakata bağlılığını yineledi ve İran'ın anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasından duyduğu memnuniyeti belirtti.

Tahran ile imzalanan anlaşmanın yürürlükte kalmasını amaçlayan Avrupa Birliği; Almanya, Fransa ve İngiltere'nin geçen hafta şirketlerin Amerikan yaptırımlarına takılmadan İran ile dolar dışı ticaret yapabilmesine imkân tanıyan yeni bir mekanizma kurmasını da önemli bir gelişme olarak tanımladı.

Suriye eleştirisi

AB, İran'ın Suriye'deki askeri güçlerinin bölgede gerilimi artırması nedeniyle duyduğu "ciddi endişeyi" de dile getirdi. Açıklamada, İran'ın "Suriye ve Lübnan gibi ülkelerde devlet dışı aktörlere askeri, mali ve siyasi destek sağlaması" eleştirildi.

AB ayrıca İran dâhil tüm tarafları Yemen'deki çatışmaları sonlandırmaya yönelik adımlar atmaya davet etti.

DW,AFP,rtr/CÖ,HT

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