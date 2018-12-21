AB'den İran istihbaratına yaptırım

Danimarka Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran istihbarat servisi iç güvenlik biriminin, Hollanda, Danimarka ve Fransa’da rejim muhaliflerine karşı suikast planladığı gerekçesi ile Avrupa Birliği (AB) terör örgütleri listesine alındığını duyurdu. Sözkonusu yaptırım, ilgili birimin başkanı Said Haşimi Moghadam ile bir diğer üst düzey yöneticiyi kapsıyor. Açıklamada yaptırım kararının kısmen Hollanda’nın tavsiyesi üzerine alındığı bildirildi.

Hollanda, Tahran’ın 2015 ve 2017 yıllarında İran asıllı iki Hollanda vatandaşının öldürüldüğü suikastlarda parmağı olduğunu savunuyor. 56 yaşındaki Ali Motamed 2015 yılında Almere, 52 yaşındaki Ahmet Molla Nissi ise 2017’de Lahey’de öldürülmüş, bu cinayetlerin ardından Hollanda geçtiğimiz yıl haziran ayında İran Büyükelçiliği’nde görev yapan iki kişiyi sınır dışı etmişti. İran da bu adımı "düşmanca ve yıkıcı bir hamle" olarak nitelendirmiş ve buna karşılık verileceğini duyurmuştu.

Danimarka ve Fransa'dan da suikast girişimi iddiaları

Alınan yaptırım kararıyla, İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı‘nın (MOIS) Avrupa’daki fonları ve varlıkları da donduruldu. Danimarka Başbakanı yaptırım kararından duyduğu memnuniyeti sosyal medya hesabı üzerinden dile getirirken, Danimarka makamları, İran’ın Danimarka’da da üç İranlı muhalifi öldürmeye teşebbüs ettiğine dair kuşkular bulunduğunu duyurdu. Fransa da geçtiğimiz yıl haziran ayında İran istifbarat servisi tarafından, İranlı muhaliflerden oluşan bir gruba yönelik saldırı girişiminin önlendiğini açıklamıştı.

AFP / ET,HT

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