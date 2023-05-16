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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep BorrellFotoğraf: Olivier Matthys/Pool via REUTERS
PolitikaAvrupa

AB'den ikinci tur için "şeffaflık" uyarısı

34 dakika önce

AB, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili AGİT seçim gözlemcilerinin bulgularına atıfla Türk yetkilileri eksiklikleri gidermeye çağırdı. Açıklamada fırsat eşitliğine ve şeffaflığa vurgu yapıldı.

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonunun Genişleme ve Komşuluk Politikasından sorumlu üyesi Olivér Várhelyi, Türkiye'de ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili ortak açıklama yaptı.

Ortak yazılı açıklamada 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerine yüksek katılımdan duyulan memnuniyet dile getirilerek bunun Türk halkının oy vermek suretiyle demokratik hakkını kullanma iradesinin açık bir işareti olduğu kaydedildi.

Şeffaflık ve fırsat eşitliği uyarısı

Borrell ve Várhelyi, "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Uluslararası Seçim Gözlem Misyonu ve Avrupa Konseyi'nin geçici bulgu ve çıkarımlarını not ettiklerini" belirterek Türk yetkililere seçim gözlemcilerinin tespit ettiği eksikliklerin giderilmesi çağrısı yaptı. Açıklamada, "AB, tarafların adil ve eşit koşullara sahip olduğu şeffaf, kapsayıcı ve güvenilir seçimlere son derece büyük önem atfetmektedir" ifadesine yer verildi.

14 Mayıs seçim sürecinde Türkiye'de çalışmalarda bulunan AGİT gözlemcileri dün düzenledikleri basın toplantısında şeffaflık ve tarafsızlık konusunda eleştiriler getirmiş, iktidarın kısıtlı kampanya imkanlarına sahip muhalefet partilerine karşı belirgin avantaja sahip olduğu ve haksız avantajdan fayda sağladığı değerlendirmesinde bulunmuştu.

DW/BK,TY

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