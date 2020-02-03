AB'den İdlib uyarısı

Avrupa Birliği, İdlib’de tırmanan gerilim ışığında sivil halka yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yaptı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu’nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic’in ortak yazılı açıklamasında sivillere yönelik bombardıman ve diğer saldırılara derhal son verilmesi, sivillere insani yardımların erişiminin sağlanması ve sivillerin korunması dâhil olmak üzere uluslararası insancıl hukuktan kaynaklanan kural ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi talep edildi.

Yoğunlaşan askeri operasyonlar nedeniyle yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, yoğun nüfuslu yerleşim birimleri, hastaneler ve iç göçmenlerin barındığı kampların saldırılara hedef olduğu belirtildi. AB ve üye ülkelerin sahadaki partner kuruluşlar aracılığıyla Suriye’de zor durumdaki insanlara şimdiye kadar 17 milyar euroluk yardımda bulunduğu ve ihtiyaç devam ettiği sürece yardımların da devam edeceği belirtildi.

"Siyasi çözüm" vurgusu

Açıklamada sivil halkın büyük acılara maruz bırakılmasının kabul edilemeyeceği belirtilerek "AB, Suriye sorununa askeri yollardan çözüm bulunamayacağını hatırlatmaktadır. İstikrara giden tek yol BM öncülüğünde, BM Güvenlik Konseyi’nin 2015 yılında aldığı 2254 sayılı karar uyarınca güvenilir ve katılımcı bir siyasi çözümdür" denildi.

Diğer yandan uluslararası yardım kuruluşları da İdlib’deki sivillerin içinde bulunduğu tehlikeye dikkat çekerek çatışmaların derhal durdurulması ve zor durumdaki sivillere sınırsız erişimin sağlanması çağrısı yaptı.

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"Sorumlulardan hesap sorulmalı"

"Care", "International Rescue Committee" ve "Save the Children"ın da aralarında bulunduğu sekiz kuruluşun ortak bildirisinde uluslararası topluma, "insancıl devletler hukuku ihlallerinde sorumluluk taşıyanlardan hesap sorulması" çağrısı yapıldı.

Yardım kuruluşlarının açıklamasında çatışmalar nedeniyle son iki haftada çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 150 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığına dikkat çekildi.

Yardım kuruluşu "Care"in genel sekreteri Karl-Otto Zentel, bölgedeki yardım ekiplerinin de hayati tehlike altında çalışmalarını sürdürdüğüne işaret ederek, "Geçen yıl Suriye’nin kuzeyindeki sağlık merkezlerine 85 saldırı düzenlendi, yeni yılda da saldırılar sürüyor. İdlib’de birkaç sağlık merkezinin hava saldırılarında hedef alınması sonrasında hastanelerimizden birindeki acil sağlık hizmetlerini durdurmak, hastaları ve personeli tahliye etmek zorunda kaldık" açıklamasını yaptı.

dpa,KNA/BK,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe