AB'den Hamas ve İslami Cihat destekçilerine yaptırım kararı

Avrupa Birliği Hamas ve İslami Cihat'a destek sağladığı tespit edilen altı kişi ve üç şirkete yaptırım kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB) terör örgütü olarak tanımladığı Hamas ve Filistin İslami Cihat'la (PIJ) mücadelede kapsamında üç şirket ve altı kişiye daha yaptırım kararı aldı. Hamas'a İran'dan para transferi sağladığı tespit edilen ve kara para aklamakla suçlanan Zuheir Shamlakh, Hamas'ın "Batı Şeria'daki ajanlarını yönlendirmekten sorumlu" üst düzey siyasi ajanı Maher Rebhi Obeid ve PIJ'lilere ve PIJ'li mahkum ailelerine maddi destek sağlayan Muhjat AlQuds Vakfı'nın lideri PIJ üyesi Jamil Yusuf Ahmad Aliyan, Avrupa Konseyi'nin yaptırım kararı aldığı simlerden bazıları.

Ayrıca Zawaya, Larrycom ve Al Zavaya şirketleri de AB'nin yaptırım uyguladığı şirketler listesine alındı.

AB'deki mal varlıkları dondurulacak

AB Konseyi, Hamas ve PIJ'yi finanse ettikleri ve şiddet eylemlerine destek oldukları gerekçesiyle yaptırım kararı aldığı kişi ve kurumların AB'deki mal varlıklarını donduracak, söz konusu kişilere AB'ye seyahat yasağı getirecek. Ayrıca üçüncü kişilerin yaptırım listesinde yer alan şirket ve kişilere doğrudan veya dolaylı yoldan ekonomik kaynak sağlaması yasaklanacak.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırının ardından Hamas'ı veya PIJ'yi destekleyen kişi ve kurumları cezalandırmak için Ocak 2024'te oluşturulan AB listesi kapsamında toplamda 12 kişi ve üç kuruluşa yaptırım uygulanıyor.

dpa/ EÇ, HT

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