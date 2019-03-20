 AB′den Google′a rekor ceza | AVRUPA | DW | 20.03.2019

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AVRUPA

AB'den Google'a rekor ceza

AB Google'a internet reklamlarında piyasa hakimiyetini kötüye kullanmaktan 1 milyar 490 milyon euro para cezası verdi. Google AB rekabet otoritesinin endişelerini gidermek için bazı değişiklikler yapacağını açıkladı.

Google-Logo (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

Avrupa ülkelerinde daha önce de ceza alan Google, Avrupa Birliği (AB) rekabet otoritesinden son iki yıl içindeki en yüksek miktardaki üçüncü cezasını aldı. ABD merkezli şirkete, online reklamlarda piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı ve rakiplerini engellediği gerekçesiyle 1 milyar 490 milyon euro  ceza verildi.

AB Rekabet Komiseri Margrethe Vestager yaptığı açıklamada "Google online arama servisindeki reklamlarda piyasadaki hakimiyetini pekiştirmiş ve üçüncü taraf web sitelerine rekabetçi olmayan sözleşme kısıtlamaları getirerek rekabetten kendini korumuştur" dedi.

Ceza Google'ın reklam hizmeti AdSense nedeniyle kesildi. AdSense reklamveren ve web sitesi sahipleri arasında aracılık yapıyor ve reklam verenlerin reklamlarının web sitelerinde yayımlanmasını sağlıyor. Rekabet otoritesinin Google ve reklam verenler arasında 2006-2016 yılları arasında yapılan sözleşmeleri inceleyerek, Google'ın online reklam piyasasında rakiplerini engellemek için etkin olarak önlemler aldığını tespit ettiği bildirildi.

Milyar euroluk cezalar

Komiser Vestager geçen yıl da Google'a Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı için 4 milyar 340 milyon euro ceza vermişti. Google, internet alışveriş sitelerindeki hakimiyetini kötüye kullanmaktan 2017 yılında da 2 milyar 420 milyon euroluk ceza almıştı.

Avrupa Komisyonu, cezanın Google'ın 2018 yılındaki cirosunun yüzde 1,29'una tekabül ettiğini açıkladı.

Google'dan yapılan açıklamada ceza hakkında yorum yapılmazken, şirketin AB rekabet otoritesinin endişelerini gidermek için bazı değişikliklere gidileceği belirtildi.

rtr,dpa/SSB,JD

©Deutsche Welle Türkçe

 

 

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