AB'den Google'a bir rekor ceza daha

Avrupa Birliği (AB), teknoloji devi Google'a Android işletim sistemindeki hakim konumunu suistimal ettiği gerekçesiyle 4 milyar 340 milyon euro ceza kesti. Bu, AB tarihindeki en büyük antitröst, yani tekelciliği önleyici ceza olma niteliğini taşıyor.

Yaklaşık üç yıl süren soruşturmanın ardından gelen ceza, Çarşamba günü AB Rekabet Komiseri Margrethe Vestager tarafından duyuruldu. Vestager, Google'ın kendisine ait Android işletim sisteminin tekele yakın konumunu, kendi arama motoru ve tarayıcısının kullanımını artırmak amacıyla yasa dışı biçimde kullandığını söyledi.

"Komisyon bugün Google'ın antitröst kurallarını ihlal ettiğine karar verdi" diyen Vestager, Google'ın "pazardaki dominant konumunu sağlamlaştırmak için yasa dışı faaliyetlere imza attığını" kaydetti. Vestager, Google'ın "bu faaliyete 90 gün içerisinde etkili bir biçimde son vermesi gerektiğini, aksi takdirde para cezasına çarptırılacağını" kaydetti.

Margrethe Vestager

Elde edilen verilere göre Google, Samsung ve Huawei gibi büyük telefon üreticileri de dahil olmak üzere çeşitli rakiplerini ürünlerini kendi arama motoru ve Google Chrome tarayıcı yüklenmiş halde piyasaya sürmeye zorladı. AB Komisyonu tarafından aktarılan verilere göre, Google arama motoru ve Google Chrome, AB'de satılan ürünlerin "büyük çoğunluğunda" önceden yüklenmiş bulunuyor.

Diğer yandan Google'ın bazı üreticileri rakip işletim sistemiyle çalışan akıllı telefonları satmaktan alıkoyduğu belirlendi. Şirketin ayrıca üretici ve mobil şebeke operatörlerine Google arama motorunu önceden yüklemeleri için "teşvik ödemeleri" yaptığı tespit edildi.

Google temyize gidiyor

Vestager'in ayrıca Google CEO'su Sundar Pichai'yi karar açıklanmadan önce Salı günü telefonla arayarak konuyla ilgili olarak bilgilendirdiği belirtildi.

AB'nin açıklamasına kısa sürede cevap veren Google, temyize gideceklerini açıkladı.

"Android herkes için daha az değil, daha fazla seçenek yarattı" diyen Google sözcüsü Al Verney, "Canlı bir ekosistem, hızlı inovasyon ve daha düşük fiyatlar, sağlam bir rekabetin kendine has özelliğidir. Komisyon'un kararını temyize götüreceğiz" dedi.

AB 2017'nin Haziran ayında da Google'a kendi alışveriş hizmetini arama motorunda öne çıkarttığı ve bu yolla AB'nin tekelciliğe karşı kurallarını deldiği gerekçesiyle 2,4 milyar euroluk bir ceza kesmişti.

Piyasa araştırmaları firması Strategy Analytics'e göre, dünyadaki akıllı telefonların yaklaşık yüzde 80'i Android işletim sistemiyle çalışıyor.

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AFP,rtr/BÜ,BK