AB'den Gazze'de ateşkesin uzatılması için çağrı

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell ve Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanı Maliki, İsrail ve Hamas arasında Salı sabahı sona erecek olan dört günlük ateşkesin uzatılması çağrısında bulundu.

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Akdeniz için Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu'nda konuşan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail ile radikal İslamcı Hamas arasındaki dört günlük ateşkesin uzatılması çağrısında bulundu. Dört gün için uzlaşılan ateşkes, uzatılması yönünde bir karar alınmazsa Salı sabahı sona erecek.

"Siyasi bir çözüm için çalışmalar yapılırken, ateşkesin sürdürülebilir ve uzun süreli olması için uzatılması gerekiyor" diye konuşan Borrell, "Hiçbir şey Hamas'ın 7 Ekim'de sivillere karşı ayrım gözetmeksizin uyguladığı vahşeti haklı gösteremez. Ancak bir dehşet başka bir dehşeti de haklı çıkarmaz" dedi.

Josep Borrell Fotoğraf: Dursun Aydemir/Andalou/picture alliance

İki devletli çözüm önerisini Barsolena'da da tekrarlayan Borrell, Filistin'in tanınmaması durumunda "İsrail için barış ve güvenlik olmayacağını" bir kez daha vurguladı.

El Maliki de, "Savaşı sona erdirmekten, (...) ateşkes yapmaktan ve bunu kalıcı hale getirmeye çabalamaktan başka bir çözüm yok" ifadelerini kullanarak, "Cesetleri saymayı bırakmalıyız" dedi.

İsrail-Hamas savaşı gündemiyle toplanan bu yılki foruma İsrail temsilcisi ise katılmadı.

Borrell İsrail'in katılmamasını bir eksiklik olarak gördüğünü belirterek, bundan dolayı üzüntü duyduğunu söyledi.

Akdeniz için Birlik (AiB) Bölgesel Forumu toplantıları, AB ülkeleri ile Lübnan, Türkiye ve Ürdün gibi Akdeniz bölgesindeki ülkeleri kapsıyor.

Riyad el-Maliki Fotoğraf: Shannon Stapleton/REUTERS

İsrail ile Hamas, Katar, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) arabuluculuğunda dört günlük bir ateşkes üzerinde anlaşmaya varmıştı. Bu bağlamda şimdiye kadar 117 Filistinli mahkûm serbest bırakılırken, 39 İsrailli rehine de İsrail'e teslim edilmişti.

Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas Pazar günü yaptığı açıklamada ateşkesi "iki ila dört gün" uzatmaya ve daha fazla rehineyi serbest bırakmaya hazır olduğunu duyurmuştu.

ABD ve AB tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılan Hamas 7 Ekim'de İsrail'e saldırmış, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu sivillere karşı eşi benzeri görülmemiş bir vahşet uygulamıştı. İsrail kaynaklarına göre bu sırada bin 200 kişi öldürüldü, yaklaşık 240 kişi kaçırılarak Gazze Şeridi'nde rehin alındı.

Bunun üzerine İsrail Hamas'a savaş ilan ederek, Gazze Şeridi'ndeki hedeflere havadan ve karadan yoğun saldırılar başlattı. Hamas'ın bağımsız olarak doğrulanamayan açıklamalarına göre ise 7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarında yaklaşık 15 bin kişi öldürüldü.

AFP / TY,ET

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