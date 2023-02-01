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Fotoğraf: picture-alliance/Joker/est&ost/M. Fejer
GöçAvrupa

AB'den Bulgaristan-Türkiye sınırına İHA gönderme planı

2 saat önce

AB Komisyonu, yasa dışı göçün engellenmesi için dört maddelik plan açıkladı. Önlemler arasında Türkiye-Bulgaristan sınırına İHA'lar gönderilmesi ve Frontex'in varlığının artırılması da bulunuyor.

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, göç konulu AB özel zirvesi öncesinde Avrupa Parlamentosu'na (AP) dört maddelik bir plan sundu.

Von der Leyen, sunum sırasında yaptığı konuşmada, yasa dışı göçün engellenmesi için AB dış sınırlarının daha fazla güvenceye alınması, geri göndermelerin artırılması, üye ülkeler arasında dayanışmanın güçlendirilmesi ve üçüncü ülkelerle iş birliğinin yoğunlaştırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Yasa dışı göçün önlenmesi konusunda Türkiye sınırında alınması planlanan önlemlere de değinen AB Komisyonu Başkanı, Bulgaristan-Türkiye sınırının insansız hava araçları (İHA) ve AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex'in sınırdaki varlığının artırılması gibi önlemlerle daha fazla desteklenebileceğini söyledi.

Akdeniz üzerinden yasa dışı göçün sıklıkla can kayıplarına yol açtığına işaret eden Ursula von der Leyen, "Üye ülkelerimizi ve Kuzey Afrika'daki partnerlerimizi, arama-kurtarma faaliyetlerinin koordinasyonunda desteklemek zorundayız" dedi. AB Komisyonu Başkanı, insan kaçakçılarına karşı mücadelenin de yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der LeyenFotoğraf: Virginia Mayo/AP Photo/picture alliance

Sınır dışı uygulamaları yoğunlaştırılacak

AB'nin geri göndermeleri artırması gerektiğini belirten von der Leyen, her yıl AB ülkelerinde yaklaşık 300 bin geri gönderme kararı alındığını, ancak bunlardan sadece 70 bininin uygulanabildiğini kaydetti. Bir AB ülkesinde alınan sınır dışı kararının tüm üye ülkelerde geçerli olması gerektiğini ifade eden Komisyon Başkanı, "İtalya'da iltica başvurusu reddedilen bir kişi Fransa'ya gelmişse buradan da ülkesine gönderilebilecek. Mart ayında uygulanmaya başlanacak Schengen Enformasyon Sistemi bunu mümkün kılacak" dedi.

İltica başvurusu yapan kişilerin üye ülkeler arasında yasa dışı geçişlerinin engellenmesi gerektiğini belirten von der Leyen, bunun için mülteci kabul programlarının koordinasyonu, üye ülkeler arasında dayanışmanın artırılması ve bir "kalıcı dayanışma mekanizması" kurulması gerektiğini söyledi.

Sınırdaki Frontex görevlileri
Sınırdaki Frontex görevlileriFotoğraf: EU/N. Doychinov

Üçüncü ülkelerle iş birliği artırılacak

Leyen, planın son maddesini ise üçüncü ülkelerle iş birliğinin artırılması olarak açıkladı. Üçüncü ülkelerin göçle mücadeleye daha fazla dahil edilmesi gerektiğini söyleyen AB Komisyonu Başkanı, "AB, partner ülkelerin eğitim ve ekonomi gibi alanlardaki çıkarlarını desteklemeli. Bu iş birliği aynı zamanda söz konusu ülkelerden düzensiz göçün azaltılmasına ve geri göndermelerin artmasına yardımcı olacaktır. Burada adil bir denge bulmak zorundayız" diye konuştu.

AB devlet ve hükümet başkanları, 9 Şubat'ta göç konulu özel zirvede bir araya gelecek. Ursula von der Leyen, dört maddelik planın zirvede liderlere sunulacağını, ancak uzun vadede Göç Paktının hayata geçirilmesinin en iyi çözüm olacağını söyledi. AB Komisyonunun 2020 yılı Eylül ayında sunduğu, iltica süreçlerinin iyileştirilmesi ve üye ülkeler arasındaki yükün daha adil bir şekilde dağıtılmasını öngören Göç ve İltica Paktı, çeşitli üye ülkelerin itirazları nedeniyle hayata geçirilememişti.

epd/BK,TY

 

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