AB’den Brexit’in ertelenmesi sinyali

Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının Brexit'in ertelenmesini onaylayacağı iddia edildi. Reuters haber ajansı, Çarşamba günü yapılacak olağanüstü zirve öncesinde hazırlanan karar taslağında, 12 Nisan Cuma günü gerçekleşmesi öngörülen Brexit'in ertelenmesi konusunda uzlaşma sağlandığını duyurdu. Taslak metne göre, 22 Mayıs'a kadar Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunda onaylanmaması halinde, Birleşik Krallık'ın Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılması şart koşuluyor. İngilizlerin bu koşulu yerine getirmemesi halinde, 1 Haziran tarihinde Birleşik Krallık'ın resmen AB'den ayrılması öngörülüyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de, Brexit'in ertelenmesinin mümkün olduğunu savunuyor. İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmesinin ardından Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Alman meclis grubunda konuşan Merkel'in Brexit'in 2019 yılı sonuna veya 2020 yılı başına kadar ertelenmesinin mümkün olduğunu söylediği aktarıldı. Grup toplantısına katılan milletvekillerinin aktardığına göre, Merkel Birleşik Krallık'ın anlaşma olmadan AB'den ayrılmasının Avrupa'nın çıkarına olmadığını vurguladı.

Fransa koşullu ertelemeye sıcak bakıyor

İngiltere Başbakanı May, Brexit'in ertelenmesi talebine destek arayışları çerçevesinde Berlin'in ardından Paris'e uçarak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron bugün Paris'te May'i kabul etti

May'in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Avrupa Parlamentosu seçimlerinin de ele alındığı belirtildi. Sözcü, May'in görüşmede, seçimlere katılmamak için hükümetin çok çalıştığını söylediğini aktardı.

Görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Macron'a yakın kaynakların verdiği bilgilere göre, Fransa Brexit'in ertelenmesini koşullu olarak kabul etmek istiyor. Buna göre, Fransa Brexit'in Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrasına ertelenmesi halinde, İngiltere'nin Avrupa Komisyonu başkanının seçimi gibi AB'nin geleceğine ilişkin konularda tam olarak söz sahibi olmasını istemiyor. Fransa Cumhurbaşkanına yakın kaynaklar, Macron'un Brexit'in bir yıl kadar ertelenmesini de çok uzun bulduğunu aktarıyor.

Tusk: Bir yılı aşmayacak bir erteleme olsun

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise Brexit'in kısa süreli ertelenmesi yerine bir yılı aşmayacak şekilde uzun vadeli ertelenmesini önerdi. Tusk AB liderlerine gönderdiği mektupta, Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosu tarafından Haziran sonuna kadar onaylanması ihtimalinin düşük olduğuna işaret etti. Tusk, "Bu nedenle, sürenin daha da uzatılacağı başka bir seçenek üzerinde tartışmamız gerektiğine inanıyorum” ifadesini kullandı.

Avam Kamarası'nda May'in önerisi kabul edildi

May'in Brexit'i 30 Haziran'a erteleme talebini, İngiliz parlamentosunun alt kanadı olan Avam Kamarası da kabul etti. Avam Kamarası'nda Salı günü yapılan oylamada, Brexit'in ertelenmesi 110’a karşılık 420 oyla kabul edildi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, AB ile imzaladığı Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunda yapılan oylamalarda kabul edilmemesi üzerine Brexit'in 30 Haziran'a kadar uzatılması talebinde bulunmuştu. AB'nin Brexit'i uzatmaması halinde, Birleşik Krallık'ın 12 Nisan Cuma günü resmen AB'den ayrılması öngörülüyor. May, anlaşma olmadan Brexit'in gerçekleşmemesi için mücadele veriyor.

rtr,dpa/JD,BK

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