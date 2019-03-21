AB'den Brexit'e koşullu erteleme

Avrupa Birliği liderleri Birleşik Krallık'ın AB'den çıkış (Brexit) tarihini erteleme konusunda uzlaştı. Perşembe günü Brüksel'de düzenlenen AB liderler zirvesinde alınan kararda, İngiltere Parlamentosu'nun önümüzdeki hafta içinde AB ile varılan Brexit anlaşmasını onaylaması halinde üyelikten çıkış tarihinin 22 Mayıs'a, anlaşmanın onaylanmaması halinde ise 12 Nisan'a kadar ertelenmesi öngörülüyor.

Brexit'in bu iki tarihten hangisinde gerçekleşeceği İngiltere Parlamentosu'nda gelecek hafta gerçekleşecek oylamanın sonucuna bağlı. Eğer AB ile varılan Brexit anlaşması parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarasında kabul edilirse, çıkış tarihi 22 Mayıs'a ertelenecek.

Brexit anlaşmasının İngiltere Parlamentosu'nda tekrar reddedilmesi durumunda ise parlamentoya 12 Nisan'a kadar süre verilecek. Bu tarihe kadar AB ve Birleşik Krallık arasında uzlaşma sağlanamazsa Birleşik Krallık anlaşmasız olarak AB'den çıkacak.

Eğer Londra hükümeti anlaşmasız çıkış ihtimalini önlemek isterse, daha uzun süreli bir erteleme talep edebilmesi için 23 Mayıs'ta başlayacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılması gerekecek. Diplomatik kaynaklar bu ihtimalde Brexit'in yıl sonuna kadar ertelenebileceğini belirtiyor. Böyle süre sınırlaması koymak istemediklerini ifade eden AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Junker de "Britanyalılar isterlerse sonuna kadar Avrupa Birliğin'de kalabilirler" dedi.

İngiltere Parlamentosu'nun kararı

AB liderler zirvesinde alınan karar sonrası gözler İngiltere Parlamentosu'ndan çıkacak karara çevrildi. İngiltere Başbakanı Theresa May parlamentonun onayını almak için elinden geleni yapmaya devam edeceğini vurguladı. May açıklamasında Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılma koşuluna bağlı olan bir ertelemeyi Brexit referandumu ile bağdaşmadığı gerekçesiyle "doğru" bulmadığına işaret etti.

AB liderleri de erteleme kararı sonra açıklamalarda bulundu. Almanya Başbakanı Angela Merkel açıklamasında "Çok yoğun ancak oldukça başarılı bir akşamdı" ifadesini kullandı.

Nihai bir sonuca varılamamış olduğunun altını çizen Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk da "En azından iki tarafın yükünü hafifleten bir yol bulundu" dedi.

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel ise açıklamasında Brexit kaosunun henüz atlatılmadığını ifade etti. "Ne ile karşı karşıya olduğumuzu 12 Nisan'da göreceğiz" diyen Bettel "Eğer bir onay alamazsak bu anlaşma yok anlamına geliyor, yani Birleşik Krallık anlaşmasız AB'den çıkacak" ifadesini kullandı.

Avrupa Parlamentosu seçimleri

Avrupa liderler zirvesinde en geç tarih olarak 22 Mayıs'ın belirlenme nedeni, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin 23 Mayıs'ta başlayacak olması. Avrupa Birliği ülkeleri Brexit'in seçimlerden önce gerçekleşmesini istiyor. İngiltere'nin daha uzun süreli erteleme talep edebilmesi ise seçimlere katılması gerekiyor. Liderler böylece Birleşik Krallık'ın Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmaksızın, Avrupa Birliği içinde bulunmaya devam etmesini ve Avrupa Parlamentosu'nun meşruiyetine gölge düşmesini önlemeye çalışıyor.

Birleşik Krallık'ın daha uzun süreli bir erteleme talep edebilmek için seçimlere katılıp katılmayacağı konusunda 12 Nisan'a kadar karar vermesi gerekiyor. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk açıklamasında "Britanyalılar eğer 12 Nisan'a kadar seçimlere katılacaklarını açıklamazlarsa bu başka bir ertelemenin mümkün olmadığı anlamına gelecek" dedi.

Fransa Başbakanı Emmanuel Macron da açıklamasında "Britanyalılara çok açık anlattık: Eğer seçimleri düzenlemezseniz, birliğin içinde de kalamazsınız" ifadesini kullandı.

Anti-Brexit imza kampayasına katılanların sayısı 2,2 milyon

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nde kalması yönünde düzenlenen online imza kampanyasına katılanların sayısı dün itibariyle 2,2 milyona ulaştı. Dün gece saatlerinde yoğunluk sebebiyle internet sayfasına erişim geçici olarak durdu. İmza kampanyası metninde "Hükümet AB'den çıkışın halkın istediği olduğunu yineleyip duruyor. O halde AB'de kalmaya yönelik yoğun kamu oyu desteğini de net bir şekilde göstermemiz gerekir" deniyor.

dpa,AFP/MY,HT

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