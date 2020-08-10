AB'den Belarus'a yaptırım sinyali

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belarus'ta resmi sonuçlara göre Aleksandr Lukaşenko tarafından açık farkla kazanılan seçimlerle ilgili uyarıda bulundu.

Belarus'ta 1994'ten beri iktidarda olan Lukaşenko'nun zaferiyle sonuçlandığı açıklanan seçimlere hile karıştığını savunan Belarusluların düzenlediği protesto gösterilerine yapılan polis müdahalesi sonucunda en az bir kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralanmıştı.

Seçim sonuçları ve çıkan olaylarla ilgili açıklamada bulunan Borrell, "Belarus makamlarının eylemlerini değerlendireceğiz ve AB'nin Belarus'la ilişkisini derinlemesine gözden geçireceğiz" dedi.

Borrell, AB üyesi 27 ülkeyle yapılan istişarenin ardından hazırlanan açıklamada, Belarus makamlarının uyguladığı "orantısız ve kabul edilemez şiddetin" en az bir kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açtığı belirtildi.

"Belarus halkı daha iyisini hak ediyor"

Seçimler öncesinde düzenlenen geniş katılımlı muhalefet gösterilerine atıfta bulunarak "Belarus halkı, demokratik değişim yönündeki arzusunu seçim kampanyasında gösterdi" ifadesini kullanan Borrell, "Belarus halkı daha iyisini hak ediyor" dedi.

"Seçimler ne özgür ne de adildi" diyen Borrell, Belaruslu gözlemciler tarafından sunulan "güvenilir raporların," seçimlerin uluslararası standartları karşılamadığını ortaya koyduğunu söyledi.

Borrell, AB'nin Belarus'a uygulayabileceği yaptırımlar arasında, "gözlemlenen şiddetten, haksız tutuklamalardan ve seçim sonuçlarının tahrifinden sorumlu olanlara yönelik önlemleri" saydı.

"Devlet şiddeti kabul edilemez"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, Borrell'in "AB adına yaptığı açıklamayı memnuniyetle karşıladığını" belirterek "Belarus devlet başkanlığı seçimi ne özgür ne de adildi. Özgürlükler ve haklara yönelik baskı ve devlet şiddeti kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Von der Leyen, "Belarus'la ilişkileri gözden geçirecek ve sorumlulara karşı önlemler alacak" diye ekledi.

AB daha önce Lukaşenko hükümetiyle bağlantılı birçok isme yaptırım uygulamıştı. Ancak bir grup siyasi mahkûmun serbest bırakılmasının ardından AB de 2016'da bu yaptırımların çoğunu kaldırdı.

AB dışişleri bakanlarının 27-28 Ağustos'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya gelerek Belarus'a yönelik olası yaptırımları ele alması bekleniyor. Söz konusu yaptırımların hayata geçirebilmesi için 24 Eylül'de AB liderleri tarafından onaylanması gerekiyor.

Muhalefet lideri Litvanya'ya kaçtı

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sokak gösterilerine ve protestocularla polis arasında çatışmalara sahne olan Belarus'ta muhalefet lideri Svetlana Tikhanouskaya komşu ülke Litvanya'ya kaçtı. Hapse atılan eşinin yerine seçimlere katılan eski İngilizce öğretmeni Tsikhanouskaya, çocuklarının güvenliğini düşündüğü için Litvanya'ya kaçmak zorunda kaldığını açıkladı.

DW,AFP,rtr/CÖ,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe