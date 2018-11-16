AB'den Anadolu Kültür operasyonuna tepki

Tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Anadolu Kültür girişimine yönelik soruşturma kapsamında İstanbul, Adana, Antalya ve Muğla'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla gerçekleştirilen gözaltılara Avrupa Birliği'nden (AB) tepki geldi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin sözcüsü Maja Kocijancic, "Türkiye'de bu sabah tanınmış birçok akademisyen ve sivil toplum temsilcisinin gözaltına alınması endişe verici. Yetkililerin, masumiyet karinesi ilkesi temelinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tutuklu yargılamalarla ilgili düzenlemelerine uyumlu bir şekilde çok hızlı bir çözüm bulması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Kocijancic, "Eleştirel seslere yönelik tekrar eden gözaltılar ve sivil toplum temsilcilerine geniş çaplı baskının sürmesi, Türk hükümetinin daha önce deklare etmiş olduğu insan hakları ve temel özgürlüklere bağlılığına ve hukukun üstünlüğü ile yargı alanında duyurduğu reformlara ters düşüyor" dedi. Kocijancic, bu konuları 22 Kasım'da Ankara'da Mogherini'nin de katılacağı Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı'nda gündeme getireceklerini belirtti.

Avrupa Konseyi'nin tepkisi

Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin başkanı Thorbjorn Jagland da gözaltılara tepki gösterdi. Jagland, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye'de Hakan Altınay dâhil bir grup akademisyenin gözaltına alınması beni çok endişelendirdi. Bu endişe verici gelişmeyi acil bir konu olarak Türk hükümetiyle ele alacağım" ifadesini kullandı.

Anadolu Kültür operasyonundaki gözaltılar

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Anadolu Kültür'e yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin, "Gezi Parkı olaylarını Türkiye geneline yaymayı, kaos ve kargaşa ortamı meydana getirmeyi, bu yolla hükümete yönelik darbe teşebbüsünde bulunmayı amaçladıklarının" tespit edildiği öne sürülüyor. Operasyonlarda aralarında Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yiğit Ekmekçi, Yönetim Kurulu üyesi Ali Hakan Altınay, Genel Koordinatör Asena Günal, danışmanlar Meltem Aslan ve Çiğdem Mater'in yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay ile Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı'nın da olduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı. Tarhanlı ve Günal, emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Kavala, 1 Kasım 2017'de "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklanmıştı. Operasyonlarda gözaltına alınan kişilerin, "Kavala ile hiyerarşik bir düzen içerisinde, Gezi Parkı olaylarını derinleştirmek ve yaygınlaştırmak için Anadolu Kültür AŞ'ye ait Depo isimli yerde toplantılar düzenlediği" iddia ediliyor.

DW/CÖ,BK

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