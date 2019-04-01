 AB′den AKP′ye seçim çağrısı | AVRUPA | DW | 06.04.2019

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AVRUPA

AB'den AKP'ye seçim çağrısı

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans yerel seçimlerin ardından yaşanan tartışmalar nedeniyle AKP hükümetine demokratik ilkeleri izleme çağrısı yaptı.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından İstanbul ve Ankara'da alınan sonuçlar ile ilgili tartışmaları değerlendirdi. Timmermans AKP hükümetine demokratik ilkeleri izleme çağrısı yaptı.

Hollandalı siyasetçi Frans Timmermans Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte "Türkiye geçen yıllarda büyük bir hızla Avrupa değerlerinden uzaklaştı. Bu durumun AKP'nin yerel seçim sonuçlarına saygı göstermemesi nedeniyle daha da kötüleşmemesini umuyoruz " dedi.

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AKP Sözcüsü Çelik, seçim sonuçlarına itiraz süreci ile ilgili yaptığı açıklamada yaşanan sürecin gayet olağan bir süreç olduğunu savundu. Çelik "Mazbata fetişizmi yaratmaya gerek yok" dedi. (06.04.2019)

İstanbul'da yeniden oy sayımı devam ediyor. AKP düzeltmeler sonucu 13 bin civarında oy kazandığını belirtirken, CHP'li İmamoğlu rakibi Yıldırım ile arasındaki farkın halen 18 bin civarında olduğunu söyledi. (05.04.2019)

Geçersiz oyların yeniden sayılması için YSK’ya yaptıkları başvurunun reddedildiğini belirten İYİ Partililer, “AKP’nin aynı yöndeki başvurusu neden kabul edildi” diyor. İYİ Parti’ye göre seçimi YSK şaibeli hale getirdi. (05.04.2019)

Haklı bir şüphe durumunda her partinin seçim sonuçlarının kontrol edilmesini talep etme hakkına sahip olduğunu vurgulayan Timmermans "Ancak Türk makamlarının seçim sonucunu bağımsız bir şekilde kontrol edebilmesi ve bunun sonucunda AKP'nin seçim sonuçlarını kabul etmesi önemli" diye konuştu.

31 Mart Yerel Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını önde tamamladı. AKP'nin itirazı üzerine 39 ilçenin bazılarında oyların tamamı, bazılarında ise geçersiz oyların tamamı yeninden sayılıyor. AKP'nin Ankara'da geçersiz oyların tekrar sayılması yönündeki talebi Cuma günü il seçim kurulu tarafından reddedildi.

Resmi olmayan sonuçlara göre AKP 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Türkiye genelinde oyların yüzde 44,3'ünü aldı, ancak üç büyük metropolü ve birçok büyük kenti kaybetti.

dpa, BW/MY

©Deutsche Welle Türkçe

 

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