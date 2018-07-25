AB'den ABD'ye: Biz düşman değil, ortağız

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB ile ABD'nin "düşman değil, ortak olduklarını" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Juncker, AB ile ABD arasındaki ticaret gerginliğini masaya yatırmak üzere Çarşamba günü Beyaz Saray'da bir araya geldi. Her iki isim, görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulundu. AB ile ABD'nin işbirliği yapması gerektiği mesajını veren Juncker, "Biz yakın ortağız, müttefikiz, düşman değiliz. Birlikte çalışmak zorundayız. Biz dünya ticaretinin yarısını temsil ediyoruz" dedi. Washington'da yaptıkları görüşmenin önemini vurgulayan Juncker, "Kanımca birbirimiz hakkında değil, birbirimizle konuşmalıyız" ifadesini kullandı.

Juncker, "Gümrük vergilerinin yükseltilmesi yerine düşürülmesini konuşmalıyız" diye ekledi. Trump, Juncker'in bu açıklamasına "evet" anlamında başını sallayarak karşılık verdi.

Donald Trump, Jean-Claude Juncker'i Oval Ofis'te ağırladı

Trump: Herkes için eşit şartlar istiyoruz

ABD Başkanı Trump ise Juncker ile görüşmesinden olumlu bir kazanım elde edilmesini beklediğini belirtti. İki ortak arasında adil ve karşılıklı bir ticaret anlaşmasına varılmasını umduğunu söyleyen Trump, "ABD yıllardır AB karşısında milyarlarca dolar para kaybetti. Biz sadece çiftçilerimiz, üreticilerimiz ve herkes için eşit şartlar sağlanmasını istiyoruz" dedi. Trump, varılacak anlaşmanın "tabiatı bakımından en azından karşılıklı olması gerektiğini" söyledi.

"Gümrük vergilerinin, engellerin ve sübvansiyonların olmamasından ABD aşırı derecede memnun olacaktır" diye konuşan Trump, ticaret anlaşmasından AB'nin "büyük fayda sağlamasını istediklerini" belirtti.

Trump daha önce attığı çok sayıda tweet'te Avrupa'yı ABD'nin ihraç ettiği ürünlere adaletsiz muamele etmekle suçlamıştı. Trump yönetiminin gündeminde AB ülkelerinde üretilen otomobillere ek gümrük vergisi getirilmesi de bulunuyor. Bu durumda Avrupalıların Amerikan ürünlerine 20 milyar dolarlık ek vergi uygulayarak misilleme yapması bekleniyor.

rtr,AFP,AP,dpa/CÖ,BÜ

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