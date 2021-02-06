AB'den aşı belgesine yeşil ışık

Avrupa Birliği (AB) yaz mevsimine girmeden, yaz tatilinde seyahat edilebilmesi için Avrupa çapında geçerli bir aşı belgesi hazırlamayı planlıyor. AB ülkelerinin liderleri Perşembe günü video konferans yöntemi ile düzenlenen zirvede aşı belgesi konusunda uzlaşma sağladı. Ancak söz konusu belgenin en erken yaz tatili öncesinde hazır olması bekleniyor.

Aşı tedariğinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen aşı belgesi uygulamasının "Zamana ihtiyacı olduğunu" belirterek, beklentilerin "çok erken, çok yüksek" olmaması gerektiğini söyledi. Von der Leyen, "Böyle bir sistemin geliştirilmesi muhtemelen en az üç ay alır" diye konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Perşembe günü AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen video konferanstan sonra yaptığı açıklamada, AB Komisyonu'nun aşı belgesinin teknik altyapısını oluşturmasının "yaklaşık üç ay" süreceğini belirtti.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ise zirveden öncesi yaptığı açıklamalarda aşı belgesi uygulamasını desteklediğini belirterek, İsrail'de aşı yaptıranlara verilen Yeşil Belge'nin örnek alınabileceğini söylemişti. Kurz böylece spor salonları, yüzme havuzları, tiyatrolar veya otellerin de ziyaret edilebileceğini kaydetti.

Paskalya tatiline yetişmeyecek

Zirvede aşı belgelerine umutlarını bağlayan Yunanistan gibi tatil ülkelerinin Paskalya tatiline yönelik beklentilerini karşılayacak bir karar ise çıkmadı.

Almanya ve Fransa gibi ülkeler, aşı belgesinin Paskalya tatilinden önce hazırlanarak, aşı olanların bu tatilde seyahat edebilmelerinin yolunun açılmasına "Küçük bir gruba ayrıcalık tanınacağı" gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Şu aşamada aşı belgesi uygulamasına yaz tatili öncesinde geçilebileceğini belirten Merkel, "yaz dönemine kadar hazır olması için siyasi bir gereklilik oluştuğunu" söyledi.

Ancak Merkel, aşı belgesinin sadece aşı olanlara seyahat serbestliği tanımaması gerektiğini belirterek, çocuklara aşı yapılamadığını hatırlattı. Merkel seyahat edilebilmesi için test gibi imkanlara da başvurulabileceğini sözlerine ekledi.

Kısıtlamalar gevşetilmeyecek

27 devlet ve hükümet başkanın katılımıyla düzenlenen zirveden sonra yapılan yazılı açıklamada, mutasyona uğramış koronavirüsün hızlı yayılımı nedeniyle kısıtlamaların çok hızlı bir şekilde gevşetilmemesi gerektiği vurgulanarak, "Daha bulaşıcı virüs formlarının yayılması göz önüne alındığında durum ciddiyetini koruyor" denildi. Metinde, "Bu nedenle, aşıların tedarikini hızlandırmak için çabaları artırırken sıkı kısıtlamaları da sürdürmeliyiz" ifadesine yer verildi.

AB'de aşılama çalışmalarına yaklaşık iki ay önce başlanmış olmasına rağmen, üye ülkelerde hâlâ aşı sıkıntısı çekiliyor. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, bu durumunun çok kısa vadede çözüme kavuşturulmasını beklemediğini belirterek, "Önümüzdeki birkaç hafta zor olacak" diye konuştu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, yaz sonuna kadar yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılama planınında bir değişiklik olmadığnı belirterek, "Bu, Avrupa'da 255 milyon insan demektir. Planlanan rakamlara baktığımızda, emin olabileceğimiz bir hedef" dedi.

Komisyon yaklaşık 350 milyon doz aşının yılın ikinci çeyreğinin sonuna kadar, 600 milyon doz aşının da yaza kadar teslim edilmesini bekliyor. Ancak yaz sonuna kadar teslim edilmesi beklenen 600 milyon doz aşının içinde henüz onay almamış, ancak onaylanması beklenenler de bulunuyor. Komisyon anılan miktarlarda aşının tedarik edilmesi durumunda yaz sonuna kadar Birlik'teki vatandaşların yüzde 70'ine aşı teklifinin götürülmüş olacağını varsayıyor.

Von der Leyen, şimdiye kadar AB ülkelerinde 29 milyon doz aşının uygulandığını belirterek, yetişkin nüfusun yüzde beşine ilk dozun, yüzde üçüne de tam koruma için gerekli olan ikinci dozun yapıldığını söyledi.

Seyahat kısıtlamalarına devam

Zirvede söz alan devlet ve hükümet başkanları seyahat kısıtlamalarının sürdürülmesinden yana görüş bildirdiler. Zirveden sonra yapılan yazılı açıklamada, "Mutlaka gerekli olmayan seyahatlerin kısıtlanmasının" önemine dikket çekilerek, "gerekçeler orantılı olduğu ve ayrımcılığa mahal vermediği sürece ülkelerin seyahet kısıtlamalarına gidebileceklerine" işaret edildi.

AB Komisyonu, bu hafta Almanya'yı Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'nın Tirol Eyaleti'ne yönelik sınır kontrolleri ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle eleştirmişti.

AFP/TY,JD

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