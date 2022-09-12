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Fotoğraf: Binh Truong/Photoshot/picture alliance
SeyahatAvrupa

AB'den 35 bin gence ücretsiz tren bileti

19 dakika önce

Gençlerin Avrupa'yı tanıması amacıyla AB Komisyonu, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerden 18 yaşındaki 35 bin gence ücretsiz tren bileti verecek.

https://www.dw.com/tr/abden-35-bin-gence-%C3%BCcretsiz-tren-bileti/a-63098238

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerden 18 yaşındaki 35 bin gence Avrupa genelinde seyahat imkanı sağlayan ücretsiz tren bileti verecek.

AB Komisyonu'ndan bugün yapılan açıklamaya göre, gençlerin AB ülkelerini tanımasını ve keşfetmesini hedefleyen "DiscoverEU" projesi, öğrenci değişim programı Erasmus+ çerçevesinde yürütülüyor. Finansmanını AB'nin karşıladığı proje, gençlerin "Avrupa'nın çeşitliliğini, kültür mirasını ve tarihini keşfetmesini ve kıtanın her köşesinden insanları tanımasını" hedefliyor.

Yılda iki kere yapılan çekilişle verilen ücretsiz tren biletleri bu kez 2004 doğumlu gençlere verilecek. Çekilişe AB ülkelerinin yanı sıra İzlanda, Liechtenstein, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan ve Türkiye'den 18 yaşındaki gençler katılabiliyor.

Çekilişi kazananlara kültürel etkinliklerde, spor faaliyetlerinde, toplu taşımada, otel ve restoranlarda indirim sağlayacak kart da verilecek. Çekilişe katılacak olanların online başvuru formunu doldurmasının yanı sıra Avrupa hakkındaki soruları da doğru yanıtlaması gerekiyor.

Tren bileti için başvurular 11-25 Ekim arasında yapılacak. Şartları sağlayanlar arasında yapılacak çekilişi kazananlar ise 1 Mart 2023 ile 29 Mart 2024 tarihleri arasında 30 gün süreyle Avrupa ülkelerinde seyahat edebilecek.

2018 yılında başlayan DiscoverEU projesi çerçevesinde bugüne kadar 165 bin gence ücretsiz tren bileti sunuldu.

DW/JD, EC

 

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