AB'den üye ülkelere İtalya'dan sığınmacı alma çağrısı

Çok sayıda sığınmacının İtalya'nın Lampedusa adasına gelmesi nedeniyle adayı ziyaret eden AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, AB ülkelerine İtalya'ya gelen sığınmacıları alma konusunda çağrıda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, üye ülkelere İtalya'ya gelen sığınmacıları almaları konusunda çağrıda bulundu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Pazar günü İtalya'nın Lampedusa adasına yaptığı ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan von der Leyen, "Düzensiz göç, Avrupa çapında yanıt bekleyen bir zorluk" diye konuştu.

Von der Leyen'dan 10 maddelik plan

Von der Leyen AB'nin deniz ve hava sınırlarının gözetiminin güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bunu Frontex (AB Sınır Koruma Ajansı) üzerinden yapabiliriz" dedi. Von der Leyen, Akdeniz'de halihazırda sürdürülen deniz misyonlarının genişletilmesi ya da yenilerinin eklenmesi için çalışılmasını desteklediğini de sözlerine ekledi.

Von der Leyen'in bu sözleri, Meloni ile birlikte düzenlediği basın toplantısında sunduğu 10 maddelik planın bir parçası. Bu plan kapsamında Tunus Sahil Güvenlik güçleri ile diğer kolluk kuvvetlerinin eğitiminin geliştirilmesi de yer alıyor.

Meloni'den "Avrupa'nın geleceği" açıklaması

Basın toplantısında konuşan İtalya'nın aşırı sağcı Başbakanı Meloni ise Lampedusa'nın "Avrupa'nın geleceği" ile ilgili olduğunu ifade etti. Meloni AB'nin geleceğinin, mülteci akınları gibi büyük zorluklarla yüzleşebilme kabiliyetine bağlı olduğunu söyledi.

İtalya'nın Lampedusa adasına gelen sığınmacılar kayıtlarının yapılması için bekliyor. Fotoğraf: Alessandro SerranoAFP/Getty Images

Meloni Cuma akşamı yayınladığı video mesajda, göçmenlerin Akdeniz'i geçmesini engellemesi için zorunlu durumlarda AB'nin "gerekirse bir donanma misyonuyla" devreye girmesi gerektiğini söylemişti. Meloni aynı zamanda AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'a, "İtalya'nın içinde bulunduğu durumun ciddiyetinin farkına varabilmesi için" kendisiyle birlikte Lampedusa'yı ziyaret etme çağrısında da bulunmuştu.

Gelen sığınmacıların sayısı Lampedusa nüfusundan fazla

Kuzey Afrika ülkesi Tunus'un takribi 145 kilometre doğusunda yer alan İtalya'ya ait Lampedusa adası son yıllardaki yaz aylarında olduğu gibi bu sene de binlerce sığınmacının AB'ye varış noktası oldu. Geçen hafta Pazartesi ile Çarşamba arasında 199 tekne veya bot ile 8 bin 500 göçmenin adaya geldiği belirtilmiş, yoğun sığınmacı akını nedeniyle adada "acil durum" ilan edilmişti. Sadece üç günde adaya gelenlerin sayısı, adanın toplam nüfusu olan 7 binden daha fazla.

İtalyan Kızılhaçı'na göre Pazar sabahı, 400 kişi için tasarlanan kabul merkezinde bin 500 kişi bulunuyordu. Kızılhaç gün içerisinde Sicilya adası ile anakaraya transferler planlandığını aktardı.

Geçen yıla göre iki kat daha fazla sığınmacı

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, İtalya Başbakanı Meloni'nin de desteğiyle, Tunus'tan AB'ye düzensiz göçü engellemek amacıyla bu ülke ile Temmuz'da bir anlaşmaya varmıştı.

Yılbaşından bu yana İtalya’ya 127 binden fazla sığınmacı gelmiş durumda. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse iki kat daha fazla. Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü’ne (IOM) göre, bu yıl Kuzey Afrika'dan İtalya ya da Malta'ya ulaşmaya çalışan 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

AFP, dpa/DÇÜ, JD

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